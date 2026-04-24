Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Benjamin Netanyahu confirma que fue operado de un tumor maligno de próstata en fase inicial

El primer ministro israelí señaló que se trataba de un tumor en una fase inicial. Señaló que retrasó la publicación de su informe médico para impedir que se difundiera "propaganda falsa".

El País
El País
24/04/2026, 15:46
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a la ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel.
Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este viernes con retraso su informe médico anual, que indica que los médicos le extirparon con éxito un "pequeño tumor maligno" de la próstata, que estaba en fase inicial. En una publicación de la red social X, el líder israelí de 76 años señaló que hace 18 meses se sometió con éxito a una operación "por una próstata benigna agrandada".

"En mi última revisión médica, se detectó una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata. Las pruebas confirmaron que se trataba de un tumor maligno en una fase muy temprana, sin indicios de metástasis", afirmó. Netanyahu añadió que se había sometido a un "tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro de él", sin precisar cuándo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores en conmemoración del Día Nacional de Recuerdo del Holocausto en Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores por el Día de Recuerdo del Holocausto.
Foto: AFP

"Devolver a Irán a la Edad de Piedra": la feroz advertencia del ministro de Defensa de Israel

Según informó su oficina en aquel momento, el jefe de Gobierno se sometió a una "colonoscopia de rutina" en un hospital de Jerusalén en mayo del año pasado. El mandatario justificó el retraso en la publicación del informe médico por la guerra en Medio Oriente, alegando la preocupación de que Irán difundiera "propaganda falsa".

La guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos está en pausa desde que entró en vigor un alto el fuego temporal hace poco más de dos semanas. Netanyahu había sido ingresado en el hospital varias veces desde que regresó al cargo en diciembre de 2022, según su oficina. En marzo de 2024 fue operado de una hernia y en 2023 le implantaron un marcapasos.

Minas submarinas en el estrecho de Ormuz: ONU alerta por dificultad y altos costos para retirarlas

La eliminación de minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Ormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirmó hoy el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en Ucrania, Paul Heslop.

En una conferencia de prensa en la que expuso la situación de la contaminación con minas y municiones sin explotar en Ucrania, y en respuesta a preguntas de los periodistas, Heslop recordó que operaciones como la que se requerirá en el estrecho de Ormuz han sido históricamente asumidas por países con las capacidades para ello.

Buques capturados por Irán en el estrecho de Ormuz
Buques capturados por Irán en el estrecho de Ormuz
Foto: EFE/Marinetraffic

"Una mina terrestre es, en realidad, un problema bidimensional, en el sentido de que se encuentra en la superficie o justo debajo de ella. En cambio, las minas marinas son distintas porque pueden estar en la superficie del agua, pueden ser subsuperficiales o incluso estar en el lecho marino o en el fondo de un río", explicó el experto.

Añadió que si además no están ancladas o si se desplazan de alguna manera aumenta la dificultad y el tiempo para encontrarlas.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se reanuda con cautela tras el anuncio de tregua de EEUU e Irán
Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz.
Foto: EFE

Asimismo, destacó las diferencias existentes en cuanto al impacto de una mina: "Si una persona pisa una mina, es devastador para ese individuo; si ocurre con un vehículo, afecta a quienes están dentro; pero si hablamos de un petrolero de 100 o 200 millones de dólares que transporta un millón de barriles de petróleo, el impacto de una mina marina no solo es financiero y humano, sino que también tiene un coste ambiental enorme".

Heslop comentó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha proporcionado a Ucrania más de 60 robots subacuáticos para la eliminación de artefactos explosivos sin detonar en vías fluviales.

Con información de EFE, AFP

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

IsraelEFEAFP

Te puede interesar