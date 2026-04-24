Benjamin Netanyahu confirma que fue operado de un tumor maligno de próstata en fase inicial

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este viernes con retraso su informe médico anual, que indica que los médicos le extirparon con éxito un "pequeño tumor maligno" de la próstata, que estaba en fase inicial. En una publicación de la red social X, el líder israelí de 76 años señaló que hace 18 meses se sometió con éxito a una operación "por una próstata benigna agrandada".

"En mi última revisión médica, se detectó una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata. Las pruebas confirmaron que se trataba de un tumor maligno en una fase muy temprana, sin indicios de metástasis", afirmó. Netanyahu añadió que se había sometido a un "tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro de él", sin precisar cuándo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores por el Día de Recuerdo del Holocausto. Foto: AFP

Según informó su oficina en aquel momento, el jefe de Gobierno se sometió a una "colonoscopia de rutina" en un hospital de Jerusalén en mayo del año pasado. El mandatario justificó el retraso en la publicación del informe médico por la guerra en Medio Oriente, alegando la preocupación de que Irán difundiera "propaganda falsa".

La guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos está en pausa desde que entró en vigor un alto el fuego temporal hace poco más de dos semanas. Netanyahu había sido ingresado en el hospital varias veces desde que regresó al cargo en diciembre de 2022, según su oficina. En marzo de 2024 fue operado de una hernia y en 2023 le implantaron un marcapasos.

Minas submarinas en el estrecho de Ormuz: ONU alerta por dificultad y altos costos para retirarlas

La eliminación de minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Ormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirmó hoy el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en Ucrania, Paul Heslop.

En una conferencia de prensa en la que expuso la situación de la contaminación con minas y municiones sin explotar en Ucrania, y en respuesta a preguntas de los periodistas, Heslop recordó que operaciones como la que se requerirá en el estrecho de Ormuz han sido históricamente asumidas por países con las capacidades para ello.

Buques capturados por Irán en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/Marinetraffic

"Una mina terrestre es, en realidad, un problema bidimensional, en el sentido de que se encuentra en la superficie o justo debajo de ella. En cambio, las minas marinas son distintas porque pueden estar en la superficie del agua, pueden ser subsuperficiales o incluso estar en el lecho marino o en el fondo de un río", explicó el experto.

Añadió que si además no están ancladas o si se desplazan de alguna manera aumenta la dificultad y el tiempo para encontrarlas.

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Asimismo, destacó las diferencias existentes en cuanto al impacto de una mina: "Si una persona pisa una mina, es devastador para ese individuo; si ocurre con un vehículo, afecta a quienes están dentro; pero si hablamos de un petrolero de 100 o 200 millones de dólares que transporta un millón de barriles de petróleo, el impacto de una mina marina no solo es financiero y humano, sino que también tiene un coste ambiental enorme".

Heslop comentó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha proporcionado a Ucrania más de 60 robots subacuáticos para la eliminación de artefactos explosivos sin detonar en vías fluviales.

Con información de EFE, AFP