Sube el precio de los preservativos por la guerra en Irán: "Es uno de los mayores ajustes en mucho tiempo"

La empresa malasia Karex, el mayor productor mundial de preservativos, anunció ayer jueves un aumento de hasta el 30% en el precio del producto debido a la guerra en Irán y las interrupciones del comercio en el estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido sus costos de producción.

El director ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat, confirmó que la compañía “ha estado ajustando los precios con la mayoría de sus clientes, implementando incrementos de hasta el 30%” en preservativos, lubricantes personales, fundas para sondas y catéteres.

“Es claramente uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo”, reconoció Goh Miah Kiat. “Esta transferencia de costes al cliente es inevitable debido a la continua inestabilidad en el suministro de materias primas, las interrupciones logísticas y el aumento de los costes de producción”, explicó.

En este sentido, dijo que materias primas como el látex de nitrilo, un derivado del petróleo, han aumentado su precio en más de 100% en las últimas semanas debido a las interrupciones en Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial, incluido cerca de un tercio del petróleo que se mueve por vía marítima.

El fabricante japonés de preservativos Sagami Rubber Industries realizan pruebas de calidad a sus productos. Foto: AFP

Otros insumos como el aceite de silicona y el envase de papel de aluminio se encarecieron entre un 20 y 30% en los últimos días, mientras que algunos materiales utilizados para lubricantes íntimos son ahora 120% más caros que antes de la guerra.

“Seguimos experimentando tiempos de entrega más largos por parte de los proveedores, una mayor volatilidad de precios y costes de flete más elevados”, prosiguió el ejecutivo, que reveló que la empresa ha aumentado un almacenamiento preventivo de materia prima para garantizar la continuidad de la producción.

Asimismo, advirtió que la continuidad de la guerra conllevaría a nuevos ajustes en las tarifas. Sin embargo, aclaró que la decisión de reflejar el incremento actual o futuro en el precio de venta al público dependerá de los clientes de Karex y minoristas.

Karex fabrica cerca del 20% de los preservativos del mundo, y es la vez el mayor proveedor para programas de ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus esquemas de prevención del VIH en África y Asia.

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz. Foto: EFE

La empresa prevé incrementar su producción para cubrir un crecimiento del 30% en la demanda global, según Kiat.

Por su parte, el grupo británico de productos de higiene y salud Reckitt Benckiser, advirtió que el encarecimiento de los hidrocarburos por la guerra en Medio Oriente podría costarle hasta 150 millones de libras (190 millones de dólares).

“Un escenario con un precio del petróleo de 110 dólares por barril durante el resto del año 2026 supondría un impacto bruto de aproximadamente 130 a 150 millones de libras” en sus costes de producción anuales, señaló el grupo. Reckitt Benckiser indicó que “si los precios de las materias primas se mantienen en niveles muy elevados durante todo el año”, acabarán repercutiendo en los presupuestos de los hogares y, por tanto, en la demanda.

Estas previsiones se publicaron pocas horas después de que Karex anunciara que habría subidas de precios de cerca del 30% debido a la desestabilización de las cadenas de suministro y al aumento de los costes por la guerra en Medio Oriente. EFE, AFP