"Conmocionado y entristecido": Netanyahu condena ataque de soldado a estatua de Jesús y promete "medidas severas"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió ayer lunes “medidas severas” contra un soldado filmado mientras golpeaba con un mazo una estatua de Jesús en el sur del Líbano.

La secuencia, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y muestra a un soldado israelí golpeando la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que se cae de su cruz.

“Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano”, escribió Netanyahu en X. “Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor”, añadió.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Ayer lunes, el ejército israelí anunció que había verificado la autenticidad de la imagen. La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

El ejército israelí admitió en X que se trata de un incidente de “suma gravedad” y que “la conducta del soldado es totalmente inconsistente con los valores que espera de sus tropas”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel. Foto: AFP

El ejército adelantó que “se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados”, y aseguró que estaba trabajando con la comunidad para “restaurar la estatua a su sitio”.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó la acción, que calificó como “vergonzosa y deshonrosa”. “Pedimos disculpas por este incidente a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos”, agregó el canciller israelí. AFP