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El País Ovación Fútbol

Liverpool salió al cruce tras declaraciones de Perchman y negó ser una SAD "camuflada" en un fuerte comunicado

Liverpool Fútbol Club rechazó las declaraciones del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien sostuvo que el negriazul funciona como una SAD encubierta, y defendió su modelo como asociación civil sin fines de lucro.

El País
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30/04/2026, 10:47
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José Luis Palma, presidente de Liverpool, tras Consejo de Liga en AUF.
José Luis Palma, presidente de Liverpool, tras Consejo de Liga en AUF.
Foto: Ignacio Sánchez.

Liverpool Fútbol Club emitió un fuerte comunicado público en respuesta a los dichos de Flavio Perchman quien en las últimas horas afirmó que la institución de Belvedere “en los hechos es una SAD camuflada”. La reacción del club fue tajante y buscó dejar en claro su postura jurídica e institucional.

En el texto, Liverpool calificó esas afirmaciones como “objetivamente falsas”, además de señalar que implican “un error jurídico elemental” y una manifestación “gravemente irresponsable”. A su vez, remarcó que desde su fundación, el 15 de febrero de 1915, funciona como una asociación civil sin fines de lucro, enmarcada en la normativa uruguaya.

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El club hizo especial énfasis en diferenciar su estructura de la de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), subrayando que no distribuye utilidades, no tiene accionistas y que sus dirigentes son honorarios, elegidos en instancias electorales internas. Según el comunicado, todos los recursos generados son reinvertidos en la institución.

Además, Liverpool sostuvo que comparar su modelo con una SAD “no es neutro”, ya que implica suponer la existencia de fines lucrativos o beneficios económicos personales, algo que la institución niega de forma categórica.

El texto también apunta contra algunos sectores del periodismo deportivo, a los que acusa de reiterar estas afirmaciones sin un análisis jurídico mínimo, lo que, según el club, genera desinformación y daño institucional.

Finalmente, Liverpool reafirmó que seguirá demostrando con hechos que es posible crecer, invertir y competir deportivamente manteniendo su naturaleza de asociación civil, rechazando cualquier intento de desacreditar su gestión o su modelo institucional.

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