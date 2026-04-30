Leo Fernández llegó a Uruguay, habló de cuándo volvería y el partido en Brasil: "1-0, que lo haga Aguirre igual"

Leonardo Fernández llegó este jueves, sobre las 8:00 de la mañana, al Aeropuerto de Carrasco tras someterse a una intervención quirúrgica el 21 de abril por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida en los últimos minutos del empate entre Peñarol e Independiente Santa Fe en Bogotá, por la primera fecha del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores.

El futbolista de 27 años, que permaneció una semana más en España para evitar un vuelo largo en los días postoperación, se retiró por la puerta VIP de arribos y prestó declaraciones a los medios de comunicación allí presentes, dijo cómo se siente y vaticinó el cruce de hoy con Corinthians (21:00).

"Ahora voy a hablar con alguno de los fisios de Peñarol para ver qué me indican", esbozó Fernández al poner pie en territorio uruguayo y ser consultado por cuándo estima volver a las canchas. "Como dije antes, el tiempo de recuperación estimado de una rotura de ligamentos, voy a tener que estar afuera entre seis y meses", añadió.

"Yo estoy entusiasmado. Siendo Peñarol siempre voy a tener fe y esperanza, siempre fue complicado, nunca fue fácil para los equipos uruguayos”.

Ante la pregunta de sí sostiene su fe en poder jugar algún partido antes de fin de año, fue cauto: "Estoy con la tranquilidad de cumplir el proceso, pero con las ganas y la convicción de que va a ser así".

En referencia a si habló con el entrenador Diego Aguirre, el atacante expresó: "No hablé mucho, sí con algún compañero para motivarlos, para que sepan que uno está más allá de la situación y con ganas de estar en Los Aromos para poder compartir con ellos".

Teniendo en cuenta que el equipo se vio muy golpeado desde su lesión, Fernández confesó: "Fui uno de los que siempre tuvo varios minutos, como ha pasado con otros compañeros, y eso se siente. Hay que intentar estar, ir a entrenar va a ser importante para mí, ponernos al día, estar juntos como siempre".

Por último, confirmó que visualizará el partido del mirasol de esta noche en San Pablo y vaticinó con el resultado: "Vamos a pensar que sí se gana. 1-0 me gustaría. El gol de cualquiera, que lo haga Diego (Aguirre) igual”, concluyó el 10 que continuará su rehabilitación junto al cuerpo médico de Peñarol.