Los tres jugadores que Diego Aguirre recupera en Peñarol pensando en el decisivo partido de Copa Libertadores

Luego de haber jugado el jueves en el Neo Química Arena San Pablo frente a Corinthians por Copa Libertadores, Peñarol volverá a escena mañana recibiendo a Defensor Sporting desde la hora 19:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la penúltima fecha del Torneo Apertura que ya tiene a Racing como campeón.

En tal sentido y luego del viaje a Brasil, Diego Aguirre parará esta tarde en Los Aromos el equipo que enfrentará a los violetas y que buscará cortar la racha adversa de seis juegos sin triunfos.

Según pudo saber Ovación, hay algunos jugadores que fueron titulares ante el Timao que este lunes no estarán porque el cuerpo técnico ya prioriza el encuentro de este jueves 7 de mayo frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por Copa Libertadores porque el resultado de este partido definirá el futuro Mirasol en el certamen continental: si gana seguirá con chances de avanzar a octavos y si pierde, se despedirá de esa posibilidad.

Es por eso que hay jugadores que no estuvieron frente a Corinthians y que difícilmente estén ante Defensor Sporting porque la sanidad y el cuerpo técnico le apuntan al jueves en Buenos Aires como Eduardo Darias y Lucas Ferreira.

Eduardo Darias defendiendo la camiseta de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Darias ni siquiera viajó a San Pablo debido a que aún no se recuperó de una sobrecarga muscular, mientras que Ferreira sí integró la delegación, pero a último momento quedó afuera del banco de suplentes y por supuesto no sumó minutos.

Ante esta situación y según pudo saber Ovación, los dos jugadores estarán el jueves en Vicente López y la idea de Diego Aguirre es que sean titulares en el Mirasol.

Por otra parte, la Fiera aún aguarda por la recuperación de Maximiliano Olivera y Emanuel Gularte, quienes sufrieron un desgarro muscular, y además, se espera por Luis Miguel Angulo, quien seguramente sea sometido a estudios y difícilmente viaje a Buenos Aires. El colombiano ingresó el jueves a los 56 minutos en el Neo Química Arena, pero se sintió y a los 77' tuvo que dejar el campo de juego generando más preocupación en filas aurinegras de cara a los próximos encuentros que serán decisivos.

Cabe recordar que además de esta situación sanitaria, Diego Aguirre recuperará también al argentino Franco Escobar, quien quedó habilitado para jugar por Copa Libertadores luego de cumplir su partido de suspensión ante Corinthians tras haber sido expulsado contra Platense en el Campeón del Siglo el jueves 16 de abril.