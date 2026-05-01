Video: de la fiesta de la hinchada de Corinthians al aplauso a los fanáticos de Peñarol en Copa Libertadores

La situación de Peñarol es crítica: volvió a perder para alcanza la segunda de forma consecutiva y llegar a los seis encuentros sin victorias. Este jueves sucumbió 2-0 ante Corinthians por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en el Neo Química Arena y ahí se dio un show de las dos hinchadas.

Los fanáticos locales regalaron un recibimiento enérgico que produjo varios videos en redes sociales con el fin de mostrar su clásico “poropó”. Asimismo, el simpatizante de Peñarol que fue al escenario paulista se hizo notar en ese momento y los brasileños lo dejaron en claro por redes sociales.

“En una escala del 0 al 10, la afición de Peñarol obtuvo un 9.5”, escribió un usuario de X. “¡La afición estaba eufórica! Llegaron cantando y seguían cantando cuando me fui. Durante el primer cántico de ‘poropopó’ y luego el ‘bando de loucos’ (un apodo para la afición) los intimidó, incluso fue gracioso: saltaban y de repente se detenían y se quedaban mirando fijamente”, expresó.

“¡Pero los 90 minutos de canto y saltos fueron increíbles! Solo no le doy un 10 porque esperaba más afición”, concluyó.

Analisando torcida visitante.



De 0 a 10, torcida do Penarol foi nota 9,5.



Insana a torcida dos caras, chegaram cantando e na hora que eu saí de lá eles estavam cantando.



Na hora do primeiro poropopó e na sequência o bando de loucos deu uma intimidada neles, foi até engraçado,… https://t.co/qXlZhoN5Kw pic.twitter.com/0wjNANUrHL — Crônica Alvinegra (@cronicaalvinegr) May 1, 2026

Otro hincha local destacó lo siguiente: “Me coloqué justo al borde de la barrera para intentar oír, y lo oí con muchísima claridad. Obviamente, los instrumentos sonaban más fuerte, pero ni siquiera eso cesó ni un instante”.

Me volvió loco ser de Peñarol 🎶 pic.twitter.com/hKUiDvgqbM — Raza Manya (@razamanyacap) May 1, 2026

“Cada vez que la multitud de la tribuna sur se calmaba, los músicos subían el volumen hasta que el estadio volvía a llenarse”, recalcó.

Fiz questão de ficar ali no limite da grade pra tentar ouvir e deu pra ouvir pra caralho. Óbvio que mais os instrumentos, mas mesmo isso não parou um minuto sequer



Quando a torcida da Sul dava uma descansada, os caras subiam o tom até o estádio retomar



10/10 https://t.co/LekQ5vvcPV — viktor (@yoboyvitao) May 1, 2026

La situación de Peñarol en el Grupo E de la Copa Libertadores

Diego Aguirre durante el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: EFE.

Tras su victoria 2-0 ante Peñarol, Corinthians quedó en la cima del Grupo E de la Copa Libertadores con puntaje perfecto: nueve unidades. El equipo locatario se adjudicó el triunfo ante el Mirasol por los goles de Gustavo Henrique en el minuto 11 y del británico Jesse Lingard en el 25.

De esta manera, el elenco paulista tiene, prácticamente, un pie adentro en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Peñarol, por su parte, acabó la tercera jornada en el tercer puesto de la zona con tan solo un punto debido al empate ante Independiente Santa Fe en Colombia, la caída 2-1 contra Platense en el Estadio Campeón del Siglo y la derrota 2-0 frente al elenco paulista.

El elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre sabe que se juega su última chance de seguir con vida en el máximo certamen internacional el próximo jueves al visitar a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+).

Solo le sirve la victoria a Peñarol en su visita a Buenos Aires debido a la forma en la que se definen ahora los grupos de la Copa Libertadores y esto es por los duelos entre los equipos. Bajo ese punto, el elenco argentino tiene dos ventajas sobre el Mirasol: los puntos (posee seis unidades) y que ya le ganó el partido que se llevó a cabo en el CDS.