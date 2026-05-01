Heras a Nacional y De Armas a Peñarol: árbitros confirmados para la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026
Con el campeón ya definido, el Apertura entra en su tramo final con una fecha 14 que, aunque no definirá el título, mantiene en juego puntos determinantes tanto para la Tabla Anual como para la permanencia.
Con el campeón ya definido, el Torneo Apertura ingresa en su tramo final con una 14ª fecha que, aunque no definirá el título, mantiene en juego puntos determinantes tanto para la Tabla Anual como para la permanencia.
De manera atípica, Racing se consagró campeón con dos fechas de anticipación tras vencer a Cerro Largo en Melo y beneficiarse además por los resultados de Deportivo Maldonado y Peñarol, que terminaron jugando para el equipo de Sayago. El Cervecero aseguró así el primer torneo corto de Primera División de su historia, aunque recién este domingo podrá celebrarlo con su gente cuando reciba a Montevideo City Torque en el Parque Roberto.
En la pelea de abajo, cada unidad vale oro y hoy los más comprometidos son Wanderers y Progreso, dos equipos que afrontan la recta final mirando de cerca la tabla del descenso.
La etapa no tendrá actividad el viernes 1º de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, por lo que se disputará entre sábado y lunes. El puntapié inicial será el sábado en el Parque Artigas, donde Juventud recibirá a Wanderers desde las 12:30 con arbitraje de Javier Burgos. Más tarde jugarán Cerro-Deportivo Maldonado (15:30) y Liverpool-Danubio (18:30).
El domingo abrirán Progreso-Cerro Largo (9:30) y Boston River-Central Español (12:00), mientras que desde las 15:30 Racing buscará extender su fiesta ante Montevideo City Torque. A las 20:00, Nacional visitará a Albion en el Estadio Centenario con arbitraje de Hernán Heras.
La fecha se cerrará el lunes desde las 19:30, cuando Peñarol reciba a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo con Mathías De Armas como árbitro principal.
Árbitros de la fecha 13
SÁBADO 02 DE MAYO
Juventud vs. Wanderers
Hora: 12.30
Estadio: Parque Artigas
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso, Mauricio Hernández
4º: Kevin Fontes
VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
Cerro vs. Deportivo Maldonado
Hora: 15.30
Estadio: Estadio Tróccoli
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
4º: Marcelo García
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
Liverpool vs. Danubio
Hora: 18.30
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
4º: Federico Río
VAR: Leodán González y Marcelo Alonso
DOMINGO 03/05
Progreso vs. Cerro Largo
Hora: 9.30
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Pablo Llarena y Nicolás Piaggio
4º: Rubén Umpierrez
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Boston River vs. Central Español
Hora: 12.00
Estadio: Campeones Olímpicos
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Martín Soppi y Daiana Fernández
4º: Eduardo Varela
VAR: Daniel Rodríguez y Jonathan Fuentes
Racing vs. Montevideo City Torque
Hora: 15.30
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres
4º: Santiago Motta
VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
Albion vs. Nacional
Hora: 20.00
Estadio: Estadio Centenario
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado
4º: Federico Modernell
VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo
LUNES 04/05
Peñarol vs. Defensor Sporting
Hora: 19.30
Estadio: Estadio Campeón del Siglo
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez
4º: Leandro Lasso
VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz
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