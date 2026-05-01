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El País Ovación Fútbol

Heras a Nacional y De Armas a Peñarol: árbitros confirmados para la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Con el campeón ya definido, el Apertura entra en su tramo final con una fecha 14 que, aunque no definirá el título, mantiene en juego puntos determinantes tanto para la Tabla Anual como para la permanencia.

El País
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01/05/2026, 15:23
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Hernán Heras durante un partido de la Liga AUF Uruguaya 2025.
Hernán Heras durante un partido de la Liga AUF Uruguaya 2025.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Con el campeón ya definido, el Torneo Apertura ingresa en su tramo final con una 14ª fecha que, aunque no definirá el título, mantiene en juego puntos determinantes tanto para la Tabla Anual como para la permanencia.

De manera atípica, Racing se consagró campeón con dos fechas de anticipación tras vencer a Cerro Largo en Melo y beneficiarse además por los resultados de Deportivo Maldonado y Peñarol, que terminaron jugando para el equipo de Sayago. El Cervecero aseguró así el primer torneo corto de Primera División de su historia, aunque recién este domingo podrá celebrarlo con su gente cuando reciba a Montevideo City Torque en el Parque Roberto.

En la pelea de abajo, cada unidad vale oro y hoy los más comprometidos son Wanderers y Progreso, dos equipos que afrontan la recta final mirando de cerca la tabla del descenso.

La etapa no tendrá actividad el viernes 1º de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, por lo que se disputará entre sábado y lunes. El puntapié inicial será el sábado en el Parque Artigas, donde Juventud recibirá a Wanderers desde las 12:30 con arbitraje de Javier Burgos. Más tarde jugarán Cerro-Deportivo Maldonado (15:30) y Liverpool-Danubio (18:30).

El domingo abrirán Progreso-Cerro Largo (9:30) y Boston River-Central Español (12:00), mientras que desde las 15:30 Racing buscará extender su fiesta ante Montevideo City Torque. A las 20:00, Nacional visitará a Albion en el Estadio Centenario con arbitraje de Hernán Heras.

La fecha se cerrará el lunes desde las 19:30, cuando Peñarol reciba a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo con Mathías De Armas como árbitro principal.

Mathías De Armas arbitrando un partido por la Liga AUF Uruguaya.
Mathías De Armas arbitrando un partido por la Liga AUF Uruguaya.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Árbitros de la fecha 13

SÁBADO 02 DE MAYO

Juventud vs. Wanderers
Hora: 12.30
Estadio: Parque Artigas
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso, Mauricio Hernández
: Kevin Fontes
VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro

Cerro vs. Deportivo Maldonado
Hora: 15.30
Estadio: Estadio Tróccoli
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
: Marcelo García
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

Liverpool vs. Danubio
Hora: 18.30
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
: Federico Río
VAR: Leodán González y Marcelo Alonso

DOMINGO 03/05

Progreso vs. Cerro Largo
Hora: 9.30
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Pablo Llarena y Nicolás Piaggio
: Rubén Umpierrez
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad

Boston River vs. Central Español
Hora: 12.00
Estadio: Campeones Olímpicos
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Martín Soppi y Daiana Fernández
: Eduardo Varela
VAR: Daniel Rodríguez y Jonathan Fuentes

Racing vs. Montevideo City Torque
Hora: 15.30
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres
: Santiago Motta
VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

Albion vs. Nacional
Hora: 20.00
Estadio: Estadio Centenario
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado
: Federico Modernell
VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo

LUNES 04/05

Peñarol vs. Defensor Sporting
Hora: 19.30
Estadio: Estadio Campeón del Siglo
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez
: Leandro Lasso
VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz

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