Heras a Nacional y De Armas a Peñarol: árbitros confirmados para la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Con el campeón ya definido, el Torneo Apertura ingresa en su tramo final con una 14ª fecha que, aunque no definirá el título, mantiene en juego puntos determinantes tanto para la Tabla Anual como para la permanencia.

De manera atípica, Racing se consagró campeón con dos fechas de anticipación tras vencer a Cerro Largo en Melo y beneficiarse además por los resultados de Deportivo Maldonado y Peñarol, que terminaron jugando para el equipo de Sayago. El Cervecero aseguró así el primer torneo corto de Primera División de su historia, aunque recién este domingo podrá celebrarlo con su gente cuando reciba a Montevideo City Torque en el Parque Roberto.

En la pelea de abajo, cada unidad vale oro y hoy los más comprometidos son Wanderers y Progreso, dos equipos que afrontan la recta final mirando de cerca la tabla del descenso.

La etapa no tendrá actividad el viernes 1º de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, por lo que se disputará entre sábado y lunes. El puntapié inicial será el sábado en el Parque Artigas, donde Juventud recibirá a Wanderers desde las 12:30 con arbitraje de Javier Burgos. Más tarde jugarán Cerro-Deportivo Maldonado (15:30) y Liverpool-Danubio (18:30).

El domingo abrirán Progreso-Cerro Largo (9:30) y Boston River-Central Español (12:00), mientras que desde las 15:30 Racing buscará extender su fiesta ante Montevideo City Torque. A las 20:00, Nacional visitará a Albion en el Estadio Centenario con arbitraje de Hernán Heras.

La fecha se cerrará el lunes desde las 19:30, cuando Peñarol reciba a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo con Mathías De Armas como árbitro principal.

Mathías De Armas arbitrando un partido por la Liga AUF Uruguaya. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Árbitros de la fecha 13

SÁBADO 02 DE MAYO

Juventud vs. Wanderers

Hora: 12.30

Estadio: Parque Artigas

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Agustín Berisso, Mauricio Hernández

4º: Kevin Fontes

VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro

Cerro vs. Deportivo Maldonado

Hora: 15.30

Estadio: Estadio Tróccoli

Árbitro: Bruno Sacarelo

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez

4º: Marcelo García

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

Liverpool vs. Danubio

Hora: 18.30

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro

4º: Federico Río

VAR: Leodán González y Marcelo Alonso

DOMINGO 03/05

Progreso vs. Cerro Largo

Hora: 9.30

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Pablo Llarena y Nicolás Piaggio

4º: Rubén Umpierrez

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad

Boston River vs. Central Español

Hora: 12.00

Estadio: Campeones Olímpicos

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Martín Soppi y Daiana Fernández

4º: Eduardo Varela

VAR: Daniel Rodríguez y Jonathan Fuentes

Racing vs. Montevideo City Torque

Hora: 15.30

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres

4º: Santiago Motta

VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

Albion vs. Nacional

Hora: 20.00

Estadio: Estadio Centenario

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado

4º: Federico Modernell

VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo

LUNES 04/05

Peñarol vs. Defensor Sporting

Hora: 19.30

Estadio: Estadio Campeón del Siglo

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez

4º: Leandro Lasso

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz