Peñarol va camino a un mes sin ganar, asoma la peor racha negativa del siglo XXI y preocupa el rendimiento

Un mes sin poder ganar. Más de un mes sin poder jugar bien. Semanas de preocupación por el bajo rendimiento colectivo y también por la gran cantidad de lesiones que no le dan paz a un Peñarol que apronta el partido de este lunes con Defensor Sporting pero con la cabeza puesta en el decisivo encuentro que jugará el jueves frente a Platense por Copa Libertadores en Vicente López.

Es que el Mirasol sabe que por Buenos Aires pasa el último tren para seguir buscando una clasificación a los octavos de final que hoy parece inalcanzable, pero que no es imposible, más allá de que no depende de sí mismo.

En medio de todo eso el plantel Carbonero atraviesa por un importante bajón deportivo que se traduce también en la falta de confianza de la mayoría de los jugadores para afrontar un momento que ya dejó de ser complicado para convertirse en crítico.

Ya son seis los encuentros que el equipo de Diego Aguirre suma sin triunfos con números realmente alarmantes ya que acumula cuatro derrotas y dos empates con un saldo de 10 goles en contra y solamente cuatro a favor.

Este lunes, cuando el aurinegro reciba a Defensor Sporting desde la hora 19:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo, se cumplirá un mes exacto de la última victoria del Mirasol que fue el 4 de abril por 2 a 0 ante Progreso en el Estadio Centenario.

Un mes sin triunfos. Los números hablan por sí solos y el equipo no encuentra el camino. El entrenador tampoco. La crisis se acentúa de cara a la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el panorama es poco alentador para un Peñarol que como por si esto fuera poco, no tiene paz con las lesiones ya que el jueves en San Pablo el que encendió las alarmas fue el colombiano Luis Miguel Angulo y seguramente sea sometido a estudios médicos para saber la entidad de su lesión. Apenas pudo jugar 21 minutos tras ingresar a los 56’ y salir a los 77’.

El saludo de los futbolistas de Peñarol a los hinchas que llegaron a San Pablo para el partido ante Corinthians. Foto: EFE.

Peñarol va rumbo a la peor mala racha del siglo XXI

Peñarol ya suma seis juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026 y las alarmas se encienden no solo por los resultados, sino por todo lo que se le viene al equipo de Diego Aguirre.

Tras haber venció a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el Mirasol no volvió a ganar. Empató con Independiente Santa Fe de Bogotá 1-1 en Colombia el jueves 9 de abril, perdió 2-0 con Liverpool el lunes 13 en el Estadio Campeón del Siglo, donde luego cayó 2-1 con Platense el jueves 16 y posteriormente allí mismo igualó con Juventud de Las Piedras 2-2 el lunes 20.

La mala racha continuó el domingo 26 de abril con la derrota con Wanderers 1-0 en el Estadio Centenario y siguió el jueves 30 en San Pablo, donde perdió 2-0 con Corinthians.

En lo que va del siglo XXI solo una vez el aurinegro estuvo siete partidos sin lograr triunfos y fue entre el 13 de mayo y el 29 de junio de 2023 con una marca de cinco derrotas y dos empates.

Las otras rachas negativas desde 2001 a la actualidad son de seis encuentros sin lograr victorias como ahora y se dieron entre el 5 de noviembre y el 11 de diciembre de 2005 con dos derrotas y cuatro empates, entre el 8 de abril y el 10 de mayo de 2006 con cuatro caídas y dos igualdades, entre el 26 de mayo y el 26 de agosto —cuatro derrotas y dos empates— de 2007, año en el que repitió otra marca negativa entre el 3 de noviembre y el 8 de diciembre con tres caídas y tres igualdades.

Matías Arezo se escapa con pelota en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: EFE.

La restante fue en el comienzo de la temporada 2025 —con Diego Aguirre al mando— en la que el aurinegro sumó tres derrotas y tres empates entre el 9 de febrero y el 20 de marzo.

Ahora, a Peñarol le urge cortar cuanto antes este ciclo negativo porque sino igualará la peor racha adversa de partidos sin victorias en lo que va del siglo XXI pero además, viajará a Buenos Aires con el peso de esa marca, inmerso en una severa crisis de confianza de cara a un juego clave frente a Platense por Libertadores.

Es por eso que si bien Diego Aguirre le dará descanso a varios jugadores este lunes, también sabe que un triunfo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo cambiará la pisada, cambiará el clima, el ambiente y la confianza, aspecto que no está en los niveles esperados porque a la mala racha de resultados se le suma el pobre rendimiento colectivo que viene teniendo un equipo que en seis partidos apenas pudo anotar cuatro goles y como por si eso fuera poco, recibió 10, con cinco de pelota quieta, otro punto flaco del aurinegro en este pasaje de la temporada 2026.

Otro dato a tener en cuenta y que habla de la necesidad de Peñarol es que desde el 21 de marzo no logra ganar como local en el Estadio Campeón del Siglo. La última victoria en su casa fue el 3-1 frente a Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Desde ese entonces, el Carbonero acumula una marca de tres derrotas —con Racing, Liverpool y Platense— y un empate que fue con Juventud de Las Piedras.

Diego Aguirre en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

En la interna de Peñarol hay preocupación por el bajo nivel colectivo del equipo

Más allá de que todo Peñarol sabe que si el técnico del equipo no era Diego Aguirre el club ya había cambiado el timón del barco, el actual entrenador tiene el apoyo del Consejo Directivo porque puertas para adentro entienden que él es el único que pude sacar al Mirasol de este mal momento.

“Diego te da una tranquilidad en ese sentido, tiene espalda y su historia en el club lo respalda para poder mantenerse en su cargo”, dijo una fuente del Consejo Directivo consultada por Ovación que agregó: “Pero a pesar de todo eso estamos preocupados por cómo está jugando el equipo en estos partidos. No es bueno el nivel que se está mostrando y eso nos inquieta un poco”.

Muchos consejeros coincidieron también en que la actitud del plantel tras la derrota frente a Corinthians fue totalmente diferente a la que se mostró luego de perder ante Wanderers y así lo mencionó el presidente Ignacio Ruglio en zona mixta en San Pablo. “A mí la actitud contra Wanderers no me gustó porque eso no es Peñarol. La actitud del jueves con un equipo que fue muy superior a nosotros, de entregarnos para que el partido terminara siendo digno, sí. A partir de ahí se empieza a levantar. Tenemos que convencernos que tenemos tres finales y que es importante también ganarle a Defensor, así que lo que hablamos fue mantenernos muy juntos entre nosotros y bien unidos porque lo vamos a sacar adelante”, dijo.

Lo cierto es que de cara a partidos de suma importancia y teniendo en cuenta lo poco que viene mostrando el equipo desde lo deportivo, Diego Aguirre y los jugadores tienen el gran desafío de retomar el camino de la victoria para no igualar la peor racha adversa en el siglo XXI, cortar un mini ciclo negativo y ganar confianza para luego ir a Vicente López.