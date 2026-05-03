Apertura definido: la última fecha va de viernes a lunes y se cierra con Cerro Largo ante Peñarol en Melo

La Mesa Ejecutiva de la Primera División del fútbol uruguayo fijó los detalles de la fecha 15 y última etapa del Torneo Apertura 2026, que se disputará entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, con un cierre atractivo en Melo.

El torneo ya tiene a Racing como campeón anticipado pero en estas últimas fechas, varios equipos se juegan puntos muy importantes pensando en la tabla acumulada que a fin de año decidirá ingresos a competencias internacionales y también la permanencia en la primera división.

La etapa comenzará el viernes con el duelo entre Wanderers y Liverpool, que se enfrentarán desde las 19:30 horas en el Parque Viera, abriendo una jornada que se extenderá durante cuatro días.

El sábado tendrá dos partidos. A primera hora, Danubio recibirá a Albion a las 15:30 horas en Jardines del Hipódromo, mientras que a las 18:30 horas Racing, ya consagrado campeón del torneo, visitará a Central Español en el Parque Palermo.

El domingo se jugarán tres encuentros. Defensor Sporting será local ante Juventud de Las Piedras a las 13:00 horas en el Estadio Franzini, Montevideo City Torque enfrentará a Progreso a las 16:00 horas en el Charrúa y, en el cierre de la jornada, Nacional recibirá a Cerro a las 19:30 horas en el Gran Parque Central.

La fecha 15 se completará el lunes con otros dos partidos. Deportivo Maldonado jugará ante Boston River a las 17:00 horas en el Domingo Burgueño Miguel, mientras que Cerro Largo y Peñarol cerrarán el Apertura desde las 20:00 en el Estadio Ubilla de Melo.

La última jornada también definirá los futuros cruces en el próximo Torneo Intermedio. De esta manera, el campeonato ya tiene su hoja de ruta final, con Racing como campeón y varios equipos buscando cerrar de la mejor forma un torneo que se definirá por completo a lo largo de cuatro días.

Fijación de la fecha 15 del Torneo Apertura AUF

El detalle de la fecha 15:

Viernes 8

Wanderers vs. Liverpool

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

Sábado 9

Danubio vs. Albion

Hora: 15:30

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Central Español vs Racing

Hora: 18:30

Estadio: Parque Palermo

Domingo 10

Defensor vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Franzini

Montevideo City Torque vs. Progreso

Hora: 16:00

Estadio: Charrúa

Nacional vs. Cerro

Hora: 19:30

Estadio: Gran Parque Central

Lunes 11

Deportivo Maldonado vs. Boston River

Hora: 17:00

Estadio: Domingo Burgueño

Cerro Largo vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Ubilla