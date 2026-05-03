Apertura definido: la última fecha va de viernes a lunes y se cierra con Cerro Largo ante Peñarol en Melo
La etapa 15 ya tiene días y horarios confirmados: Racing, visita a Central Español el sábado, Nacional recibe a Cerro el domingo en el Gran Parque Central y Peñarol el lunes ante Cerro Largo en Melo.
La Mesa Ejecutiva de la Primera División del fútbol uruguayo fijó los detalles de la fecha 15 y última etapa del Torneo Apertura 2026, que se disputará entre el viernes 8 y el lunes 11 de mayo, con un cierre atractivo en Melo.
El torneo ya tiene a Racing como campeón anticipado pero en estas últimas fechas, varios equipos se juegan puntos muy importantes pensando en la tabla acumulada que a fin de año decidirá ingresos a competencias internacionales y también la permanencia en la primera división.
La etapa comenzará el viernes con el duelo entre Wanderers y Liverpool, que se enfrentarán desde las 19:30 horas en el Parque Viera, abriendo una jornada que se extenderá durante cuatro días.
El sábado tendrá dos partidos. A primera hora, Danubio recibirá a Albion a las 15:30 horas en Jardines del Hipódromo, mientras que a las 18:30 horas Racing, ya consagrado campeón del torneo, visitará a Central Español en el Parque Palermo.
El domingo se jugarán tres encuentros. Defensor Sporting será local ante Juventud de Las Piedras a las 13:00 horas en el Estadio Franzini, Montevideo City Torque enfrentará a Progreso a las 16:00 horas en el Charrúa y, en el cierre de la jornada, Nacional recibirá a Cerro a las 19:30 horas en el Gran Parque Central.
La fecha 15 se completará el lunes con otros dos partidos. Deportivo Maldonado jugará ante Boston River a las 17:00 horas en el Domingo Burgueño Miguel, mientras que Cerro Largo y Peñarol cerrarán el Apertura desde las 20:00 en el Estadio Ubilla de Melo.
La última jornada también definirá los futuros cruces en el próximo Torneo Intermedio. De esta manera, el campeonato ya tiene su hoja de ruta final, con Racing como campeón y varios equipos buscando cerrar de la mejor forma un torneo que se definirá por completo a lo largo de cuatro días.
El detalle de la fecha 15:
Viernes 8
Wanderers vs. Liverpool
Hora: 19:30
Estadio: Parque Viera
Sábado 9
Danubio vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Central Español vs Racing
Hora: 18:30
Estadio: Parque Palermo
Domingo 10
Defensor vs. Juventud
Hora: 13:00
Estadio: Franzini
Montevideo City Torque vs. Progreso
Hora: 16:00
Estadio: Charrúa
Nacional vs. Cerro
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Lunes 11
Deportivo Maldonado vs. Boston River
Hora: 17:00
Estadio: Domingo Burgueño
Cerro Largo vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Ubilla
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