De a poco van llegando: los futbolistas se suman a la concentración de Uruguay pensando en Inglaterra

Siempre es un buen momento para ver a Uruguay en cancha, pero a pocos meses del inicio del Mundial 2026 la expectativa aumenta. La definición de la lista de jugadores para la Copa del Mundo también está en juego y los partidos que la Celeste tiene por delante en los próximos días pueden ser claves.

Inglaterra y Argelia serán los rivales de los dirigidos por Marcelo Bielsa que ya se van aprontando para el primero de esos encuentros que será el próximo viernes 27 de marzo (16:30) en el Estadio de Wembley ante la selección europea dirigida por Thomas Tuchel.

Precisamente de cara a ese encuentro —que será el número 12 en la historia ante la selección de Los Tres Leones— hay futbolistas que ya están a las órdenes del entrenador argentino. Claro está que el primero que tuvo fue Fernando Muslera que hasta viajó con él, así como lo hicieron los jóvenes sparrings con los que contó el técnico para esta doble fecha FIFA.

A ellos se sumaron este domingo otros futbolistas y dos de ellos solo tuvieron que moverse dentro del país porque Manuel Ugarte y Santiago Bueno se hicieron presente junto a Darwin Núñez. El delantero con pasado en Liverpool y pocos minutos en Al Hilal se reencontró con los futbolistas del Manchester United y Wolverhampton.

Santiago Bueno en la concentración de Uruguay de cara al partido ante Inglaterra. Foto: @Uruguay.

Y ellos tres no fueron los únicos que se hicieron presentes porque en el correr de la jornada también llegaron Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Mathías Olivera. Los tres vienen de jugar en las últimas horas porque el defensa del Napoli participó de la victoria ante Cagliari, mientras que los jugadores del Real Oviedo también tuvieron minutos en una derrota 4-2 ante Levante, pero en la que el delantero puso uno de los goles.

Por supuesto que con el paso de las horas irán llegando más futbolistas para sumarse al plantel de la Celeste y de hecho este domingo quien viajaba era Agustín Canobbio que retorna a la selección y viene de dar una asistencia este sábado en el triunfo de Fluminense por 1-0 ante Atlético Mineiro.

Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Mathías Olivera en la concentración de Uruguay de cara al partido ante Inglaterra. Foto: @Uruguay.

Watford, en el noroeste de Londres, es el punto de encuentro donde quienes viajaron desde Montevideo encabezados por Marcelo Bielsa se encontrarán con los que vayan llegando a suelo inglés desde los distintos puntos del mundo.

Los entrenamientos que se llevarán a cabo durante toda la semana serán en el Sobha Training Centre, propiedad del Arsenal. Cabe recordar que Inglaterra será la sede de la Celeste hasta el lunes 30 porque ese día se trasladará hasta Italia para el partido que jugará el martes 31 en este caso frente a Argelia en el Allianz Stadium de Turín.