AUF construirá la primer cancha híbrida del país, tras convenio con el Gobierno de Canelones

El Gobierno de Canelones y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) firmaron un acuerdo de para la construcción de la primera cancha híbrida del país, en busca de realizar la preparación para el Mundial 2026 en el Complejo Uruguay Celeste.

La Intendencia departamental contribuirá con la obra, mientras que la AUF abrirá su recinto a la comunidad, brindará entradas a instituciones de baby fútbol para cuando juegue la selección mayor, hará capacitación de niños por parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales y generará un vínculo abierto de forma permanente. Además, el Director de Deportes, Luis de Melo, confirmó que también la selección hará algunos entrenamientos en estadios del departamento.

La cancha híbrida consiste en la colocación de una malla de césped sintético que tiene una separación más amplia entre las capas del material que si fuera toda sintética, lo que permite que dentro de esos espacios que se generan nazca gramilla natural y se genere una mezcla que dota de más dinamismo el movimiento de la pelota, tal cual sucede en las canchas donde hoy se juega el fútbol de élite mundial.

Este acuerdo, según lo expresó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso en su oratoria, supone un eslabón clave en lo que se viene para los intereses del fútbol en el Uruguay. "La cancha va a estar a primer nivel del Mundo", dijo al respecto y agregó: "le va a permitir a los jugadores, prepararse de la mejor forma, como cualquiera de las selecciones de punta, que van a estar jugando hoy, el Campeonato del Mundo".

De Melo, subrayó que este acuerdo a su vez, “permite tener una contrapartida que tiene que ver con que a través de clubes o escuelas podemos traer niños y niñas del resto del departamento a participar de este lugar”. Asimismo, manifestó que el hecho de que la AUF abra sus puertas para que “nosotros podamos aterrizar programas en este hermoso complejo con los técnicos que tienen, es un camino muy importante que se nos abre”.

En esta línea, Alonso se mostró feliz porque gracias al apoyo del gobierno departamental, “vamos a poder hacer la preparación del campeonato del mundo aquí en esta casa, como hace muchos años no se estaba dando”. Asimismo, enfatizó en que eso le permitirá tener “una mayor contención, estar más cerca de la gente y del calor del público uruguayo”.

El presidente además declaró que gracias al nuevo contrato de televisión van a estar "interviniendo estadios del departamento". "Hay mucho para hacer, y ganar las dos partes", concluyó.