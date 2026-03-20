Con un doblete de Rodrigo Aguirre y festejo agónico de Gorriarán, Tigres avanzó a cuartos de la Concachampions

Los uruguayos Rodrigo Aguirre y Fernando Gorriarán convirtieron este jueves y fueron protagonistas principales de la remontada de Tigres de México que eliminó al Cincinnati estadounidense y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que se medirá ante Seattle Sounders de la MLS.

Tigres se impuso por 5 a 1 con dos goles de Aguirre y uno de Gorriarán y se clasificó con un resultado global de 5 a 4, luego de que en la ida cayera por 3 a 0 en su visita a Cincinnati la semana anterior.

El actual delantero de la selección uruguaya se refirió al partido como “una de esas noches mágicas que quedan marcadas en la memoria del club” haciendo referencia a la remontada que en la previa parecía muy difícil de lograr.

Por su parte, Fernando Gorriarán, quien entró al minuto 78, hizo el 5 a 1 en el octavo minuto del tiempo agregado.

Fernando Gorriarán con la camiseta de Tigres. Foto: Tigres.

Los Felinos dieron un doble golpe de autoridad en el arranque del partido con goles del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre (5') y de Ozziel Herrera (10') y su hinchada se ilusionó con la remontada.

Y apenas arrancó el segundo tiempo, el equipo mexicano marcó dos veces más, nuevamente gracias a Herrera (46') y el Búfalo Aguirre (49'), con asistencias recíprocas.

Pero la hazaña del equipo mexicano parecía esfumarse cuando el delantero togolés Kévin Denkey a los 65 minutos descontaba para Cincinnati y el 4 a 1 le daba el pase por el valor doble del gol de visitante.

Con la exigencia de lograr ese quinto gol, el entrenador de Tigres, el argentino Guido Pizarro, mandó al campo al histórico goleador francés André-Pierre Gignac y al volante uruguayo Fernando Gorriarán.

Precisamente Gorriarán se vistió de héroe al firmar el 5 a 1 decisivo al minuto 90+8 que hizo que El Volcán explotara de alegría.

Tigres ya tiene la mira puesta en los Cuartos de Final. Tras consumar la remontada y asegurar el boleto a la siguiente ronda, enfrentará al Seattle Sounders de Estados Unidos que aún no tiene fechas ni horarios confirmados, pero que promete ser uno de los cruces más parejos de la siguiente fase del torneo.

Con respecto a los uruguayos, Fernando Gorriarán ya alejado del radar de la selección pero Rodrigo Aguirre viajará en las próximas horas a Londres para sumarse a la delegación celeste con la expectativa alta de ser una de las primeras opciones de Marcelo Bielsa en la delantera de Uruguay para el Mundial 2026 que esta a la vuelta de la esquina.

Con información de EFE.