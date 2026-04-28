Gilberto Ríos renunció a la subdirección de Digesa del MSP a días de la salida de Fernanda Nozar

A menos de una semana del alejamiento de Fernanda Nozar al frente de la Dirección General de la Salud (Digesa), Gilberto Ríos, subdirector general de la Salud renunció al cargo.

Ríos ocupó el mismo puesto en el primer gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2010. Al comienzo del gobierno de José Mujica, asumió como director general de la Salud, pero estuvo en el cargo entre 2010 y 2011, cuando fue destituido por el entonces ministro Jorge Venegas.

El País informó por aquél entonces que la decisión fue motivada por errores del jerarca, una falta de respaldo político en el Frente Amplio y escasa afinidad con el ministro de la época.

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Ríos —cuya salida del ministerio fue informada por el programa Así nos va (Radio Carve) y confirmada por El País— volvió a ser subdirector General de Salud, entre 2017 y 2020.

Además, Ríos fue el representante del MSP en la Junta Nacional de la Salud (Junasa), así como director de Relaciones Internacionales en la cartera, entre 2015 y 2020.

Ríos es médico, especialista en Administración de Servicios de Salud, tiene un máster en Políticas y Gestión en la Sanidad de la Universidad de Bolonia (Italia) y una especialización en Gestión de Políticas de Recursos Humanos en Salud.

Nozar, en tanto, se alejó del cargo tras ciertos "roces" dentro del MSP. Ahora decidió dedicarse de lleno a su actividad académica. La docente grado 4 se presentó al concurso para ascender a grado 5 de Ginecología.

La salida consecutiva de Nozar y Ríos deja al descubierto diferencias a la interna de la cartera que lidera la ministra Cristina Lustemberg.

Uno de los detonantes de la salida de Nozar, y días después de Ríos, fue que un equipo restringido, integrado por la ministra y algunos directores, tomaban definiciones sin contemplar a técnicos del MSP y a la Digesa.

Lustemberg fue consultada el viernes pasado sobre la renuncia de la extitular de Digesa, y dijo en rueda de prensa que Nozar estaba "en uso de su licencia reglamentaria".

"Cuando haya cambios los voy a comunicar a la ciudadanía", agregó. A casi una semana de conocerse la salida de la exjerarca de Digesa, no hubo anuncios.

Fuentes médicas y políticas indicaron a El País que Laura Llambí, actual coordinadora del programa nacional de control del tabaco del MSP, docente grado 5 y al frente de la Clínica Médica “B” del Hospital de Clínicas, es el nombre que más suena para suceder a la directora saliente.