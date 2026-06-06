La molestia de Juventud tras el gol anulado a Mimbacas ante Nacional y cómo argumentó su decisión Ostojich

Cuando corrían 18 minutos de juego se instaló la polémica en el Gran Parque Central en el marco del partido entre Nacional y Juventud por la cuarta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

Después de que Juventud iniciara la jugada ofensiva por derecha, Fernando Mimbacas recibió el pase, forcejeó con Tomás Viera —que quedó en el suelo— enganchó hacia el medio y definió al segundo palo venciendo a Ignacio Suárez.

El 80 se fue directo a celebrar con sus compañeros. Sin embargo, todo el plantel de Nacional reclamó falta sobre el zaguero juvenil y el árbitro Esteban Ostojich recibió el llamado del videoarbitraje (VAR) para que fuera a analizar la jugada.

Al ver la repetición, no dudó en anular el gol e hizo el gesto de que hubo una sujeción del atacante sobre el brazo del defensor, lo que le posibilitó ganar el duelo. Los futbolistas dirigidos por Sergio “Chapita” Blanco evidenciaron su molestia con la decisión.

El error individual que le costó caro a Nacional en el cierre del primer tiempo

En el tramo final de la primera parte el volante juvenil Juan Ignacio García, quien venía haciendo un buen partido abocado a la distribución de la pelota y la marca, quiso salir jugando con un pase corto que fue interceptado por Bruno Larregui, quien se fue directo al mano a mano con Suárez y definió con eficacia para concretar el 1-0 parcial.