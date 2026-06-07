Jorge Bava: "Me enorgullece ser honesto y discreto con el jugador, ese invicto no lo pienso perder"

Jorge Bava habló en conferencia de prensa luego del triunfazo de Nacional ante Juventud, de atrás y con un jugador menos. El entrenador resaltó las "muestras de carácter", pero dijo que no "cambia lo que fue el semestre". Además tuvo intercambios con la prensa al ser consultado por la posible salida de Gonzalo Carneiro.

El DT comenzó destacando "lograr el objetivo que era ganar, en un partido muy accidentado, muchos impondarables", resaltó las "muestras de caracter para sacarlo adelante", pero recalcó que "no cambia lo que fue el semestre". "Pero era primordial cerrar en casa ganando, seguir a tiro en el campeonato, no perder pisada en la Anual, ya en la previa muchas bajas, después como se presentó el partido. El equipo lo sacó con mucho caracter", concluyó.

"Tenemos en Uruguay esa forma de disfrutar ese tipo de victorias, cuando tenes todo adverso, lo tenemos implementado y siempre nos reconforta", declaró respecto a la victoria. Pero defendió la entrega del equipo: "No creo que no hubiese habido muestras de carácter, los partido no fueron buenos y yo me hago responsable, pero el equipo siempre lo mostró, como contra Coquimbo, pero en diferentes circunstancias". "Cuando quedas con uno menos nunca es el mejor de los panoramas, peor es cuando tenes que ir a buscarlo, remontar. El equipo se comportó bien, fue inteligente y pudo dar vuelta un partido muy difícil", resaltó.

Bava eligió ser cauto con los análisis. Dijo que "es fácil decir que el equipo no está bien físicamente, porque no hacés un buen segundo tiempo" y agregó: "Como por arte de magia al siguiente partido lo das vuelta en el segundo tiempo el equipo y está bien físicamente. Hay que ser más mesurado, los análisis yo los suelo hacer un poco más profundos con más tiempo, más dedicado, porque el fútbol es multifacético, tenemos que congeniar y estar lo más cerca al 100%".

También mostró preocupación con las expulsiónes. Expresó que "en el fútbol de hoy da mucha ventaja" y dijo que "es un aspecto a mejorar.

Jorge Bava se negó a hablar de una posible salida de Gonzalo Carneiro. Al ser consultado por el jugador e información que trascendió sobre él expresó: "Hay algo que me enorgullece a mí del poco tiempo que tengo dirigiendo, no los títulos, que por suerte son varios, sino la honestidad, ser discreto y honesto con el jugador, después se enterarán. Ese invicto no lo pienso perder, he perdido varios, pero ese no". El DT tuvo un ida y vuelta con la prensa donde consultó de donde se filtró la información y no quedó conforme cuando le dijeron que se filtró de adentro, fue en busca de la fuente, que claramente no fue revelada.

Por último detalló que el equipo ganó porque estuvo defensivamente "correcto". Agregó que le cuesta "encontrar situaciones de gol del rival", que si bien tuvo mucho la pelota cuando Nacional quedó con 10, "el equipo lo contuvo bien, supo contragolpear cuando pudo y aprovechar las situaciones". Concluyó de que el tricolor tuvo más chances contra Deportivo Maldonado que no supo "aprovechar", pero ante Juventud tuvo "más eficacia y la eficacia paga en el fútbol".

