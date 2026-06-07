El Diente López no sigue en Nacional: Bava no lo tendrá en cuenta pese a que su vínculo es hasta diciembre

Nacional finalizó la primera parte del Torneo Intermedio antes del parate con victoria 2-1. Le costó, pero logró llevarse los tres puntos ante Juventud de Las Piedras en un Gran Parque Central inundado de niebla. Este mismo día Nicolás López regresó a la titularidad y jugó su último partido con la camiseta tricolor.

Según pudo saber Ovación, Jorge Bava le comunicó este sábado al Diente que no lo tendrá en cuenta para el segundo semestre del 2026, pese a que el jugador tenía contrato hasta diciembre y quería cumplirlo. Aunque no posee cláusula de salida, el club deberá abonar ocho meses.

Tras sufrir lesiones, el rendimiento la actual temporada con el albo contrasta con lo mostrado en 2025, donde fue una de las figuras del campeón uruguayo con 24 goles.

El delantero de 32 años acumula 15 partidos jugados en lo que va del semestre y tiene tres goles y dos asistencias en su haber. En el Intermedio estuvo en el banco de suplentes durante el debut frente a Montevideo City Torque, jugó 31' frente a Albion y 18' contra el Depor. Se perdió los cruces de la tercera y cuarta fecha del grupo B por Copa Libertadores a raíz de problemas musculares y en el Apertura no estuvo disponible en cuatro partidos por la misma razón.

Luego de que el entrenador le comunicara la decisión, el Diente eliminó de sus redes sociales todas sus fotos con el club. Cierra su regreso al club con 39 goles y 14 asistencias en un año y medio.

La salida de López se suma a los casos de Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles. El delantero también vencía contrato en diciembre y el Sapito tiene vínculo hasta 2028, así que dependerá de si llegan ofrecimientos de préstamo o venta.

Gonzalo Carneiro en el partido entre Nacional y Universitario. Foto: Estefanía Leal.

Respecto al delantero, Jorge Bava fue consultado ayer en la conferencia de prensa postpartido y se negó a hablar de una posible salida. Al ser consultado por el jugador e información que trascendió sobre él expresó: "Hay algo que me enorgullece a mí del poco tiempo que tengo dirigiendo, no los títulos, que por suerte son varios, sino la honestidad, ser discreto y honesto con el jugador, después se enterarán. Ese invicto no lo pienso perder, he perdido varios, pero ese no".

El DT tuvo un ida y vuelta con la prensa donde consultó de donde se filtró la información y no quedó conforme cuando le dijeron que fue desde adentro. Fue en busca de la fuente, que claramente no fue revelada.