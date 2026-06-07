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El País Ovación Fútbol

Pavel Núñez lideró la reacción de Nacional y fue incontrolable: el doble rol que cumplió y sus números

El delantero coloniense suplantó a Juan Ignacio García para el inicio del complemento y fue clave en la remontada del tricolor frente a Juventud en el Gran Parque Central.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
07/06/2026, 03:30
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Pavel Núñez trasladando la pelota ante la marca de Patricio Pernicone en el Nacional vs. Juventud.
Pavel Núñez trasladando la pelota ante la marca de Patricio Pernicone en el Nacional vs. Juventud.
Foto: Leonardo Mainé.

Pavel Núñez fue la pieza clave en la remontada de Nacional frente a Juventud y tuvo uno de sus mejores desempeños en el club desde el día en que debutó de manera profesional.

El delantero coloniense perteneciente a la generación 2006 suplantó a Juan Ignacio García para el inicio del complemento y fue clave ejerciendo un doble rol: primero liderando la ofensiva y después liberando a Nicolás “Diente” López para jugar más liberado unos metros más atrás.

Nacional y su remontada a puro ímpetu: del gol gritado que no fue a la rebeldía en el peor momento

Núñez aportó velocidad en el tramo final y no paró de correr, incluso cuando el partido se tornó cuesta arriba por la expulsión de Tomás Viera. El sector principal de la hinchada cantaba con evidente enojo: “A ver si ponen huevo, no le ganamos a nadie”, y el atacante respondía a puro ímpetu.

En primera instancia, se escapó a puro vértigo por derecha y recibió la falta de Emmanuel Más, que se ganó la amarilla por cortar una jugada de mucho peligro. El Diente se encargó de ejecutarlo y generó suspiros en la zaga del pedrense.

Ya sobre el cierre, Emiliano Ancheta ganó la pulseada una vez más por derecha, levantó el centro y Núñez se encargó de pivotearla justo a tiempo para la definición de Luciano Boggio, que sentenció la remontada.

Luciano Boggio celebrando el segundo gol de Nacional frente a Juventud en el Gran Parque Central.
Luciano Boggio celebrando el segundo gol de Nacional frente a Juventud en el Gran Parque Central.
Foto: Leonardo Mainé.

En un semestre irregular del tricolor, que no logró los principales cometidos que se había planteado, el joven atacante arroja luz, y sus números hablan por sí solos. Tiene cuatro goles y dos asistencias en 17 partidos disputados entre todas las competencias y, en promedio, convierte cada 169 minutos.

No es la primera vez que logra exhibir su capacidad de desequilibrio. Ya lo había hecho, por citar un caso, en la victoria 3-1 frente a Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura. Aquella vez forzó dos penales, tuvo una chance clara de gol y no paró de insistir, generando mucho desgaste en la defensa del rival.

El debut oficial de Pavel Núñez en la Primera División de Nacional

Pavel debutó de manera oficial en Primera el pasado 20 de marzo al ingresar cinco minutos ante Defensor Sporting. Es una de las promesas de la cantera del Bolso y lleva el nombre de un ídolo checo.

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