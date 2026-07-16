Nacional en el mercado: qué complica la llegada de Nicolás Fonseca y el “stand by” por Kike Olivera

Nacional continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas intensificó su trabajo con la mira puesta en sumar refuerzos para los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Tigre. El plazo para inscribir jugadores en la lista de buena fe vence mañana y el área deportiva trabaja a contrarreloj.

Ayer el tricolor le presentó una oferta formal a Racing por Gastón Martirena tasada en US$1.500.000 por el 40% de su ficha. Sin embargo, la dirigencia de la Academia, encabezada por su presidente Diego Milito, lo rechazó de inmediato, así como ha ocurrido con otras ofertas que les llegaron en los últimos mercados.

El interés del Bolso por Martirena viene desde hace dos años, pero esta vez consideraron que era el momento propicio para hacer el esfuerzo sabiendo que es hincha confeso y que tiene el deseo de emigrar tras una etapa exitosa en la vecina orilla.

Gaston Martirena en Racing de Avellaneda Foto: AFP

Es un puesto en el que Nacional viene teniendo problemas desde el arranque de la temporada porque Emiliano Ancheta ha tenido un rendimiento irregular y Juan Pintado se irá a Unión de Sante Fe tras un fugaz paso por el tricolor sin lograr destacar. Además, por la izquierda Camilo Cándido aún no ha tenido su mejor versión e incluso en el estreno por el Intermedio comenzó jugando de extremo. A su vez, el arribo de Benjamín Núñez lo ven como una inversión a futuro.

Nicolás Fonseca es el apuntado para el medio y desean sumarlo a préstamo desde León por un año. Sin embargo, al Bolso le surgió un competidor potente en las últimas horas luego de que el PAOK de Grecia trasladara una oferta de préstamo por el mismo lapso y con opción.

Nicolás Fonseca, jugador de León de México. Foto: León.

La intención del Grupo Pachuca de recuperar la inversión inicial tras comprárselo a River por más de US$ 2.000.000, lo que llevó a solicitarle a los griegos que la opción de compra sea obligatoria.

En el caso de Guido Mainero, la gerencia deportiva de Nacional le solicitó a Platense el pago de su cláusula de rescisión de US$600.000 en dos cuotas, pero el Calamar se negó y exigió que abone la totalidad. Está difícil.

Guido Mainero celebra su gol para Platense en la final ante Huracán por el Apertura 2025 del fútbol de Argentina. Foto: AFP

En cuanto a Cristian “Kike” Olivera, desde Nacional le aseguraron a Ovación que se encuentran “en stand by”. ¿A qué se debe? El extremo se encuentra cedido en Bahía hasta fin de año, quien no lo compraría una vez terminada la cesión. El Bolso pretende ofrecerle la compra de un porcentaje.