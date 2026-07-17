Peñarol está muy cerca de cerrar dos incorporaciones más en este mercado de pases: un defensa y un delantero

La novela del invierno por Jonathan Rodríguez parece estar llegando a su final: el delantero de 33 años estampará su firma entre este viernes y el próximo lunes para convertirse definitivamente, otra vez, en futbolista de Peñarol, según confirmó Ovación con fuentes del club.

Jugó su último partido oficial hace más de un año, el 20 de mayo de 2025, defendiendo la camiseta del Portland Timbers de la MLS. Fue en febrero de este año cuando rescindió contrato con el club americano tras pasar varios meses de baja por una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago.

Desde entonces entrena por su cuenta y se pretende que se incorpore la semana entrante a los entrenamiento del equipo de Diego Aguirre, quien manifestó en varias oportunidades su deseo de contar con él.

No obstante, requiere una puesta a punto que se presume requeriría hasta fines de agosto, fecha que puede coincidir con el clásico frente a Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo.

Jonathan Rodríguez en Portland Timbers. Foto: Portland Timbers.

El otro es Thiago Espinosa

En otro orden, el joven lateral zurdo Thiago Espinosa también está muy cerca de volver al club que lo formó, y del que se fue libre en 2024 por falta de oportunidades.

Peñarol negocia un préstamo sin cargo y opción de repesca en enero, con el América de México. Los mexicanos pagaron a la SAD de Racing la opción a compra por US$ 2.000.000 en junio para adquirir su ficha, pero por falta de cupos Guillermo Almada no lo tendrá en cuenta para este semestre.

Thiago Espinosa en el América de México. Foto: Prensa América

La historia de Thiago Espinosa en las formativas de Peñarol

Espinosa hizo prácticamente todo el proceso de juveniles en Peñarol. Oriundo de Juan Lacaze (Colonia), viajaba junto a Nahuel Herrera, Tomás Olase y Kevin Morgan a la capital, hasta que terminó instalado en la residencia de juveniles del club.

Antes era extremo, pero en Quinta (Sub 17) el entrenador Adrián Colombo lo reconvirtió en lateral: “Peñarol siempre tuvo buenos jugadores arriba, extremos y delanteros. Entonces un día lo llamé y le dije: ‘Thiago, conmigo vas a jugar de lateral’. ‘Pero yo nunca jugué de lateral’, me dijo. ‘Bueno, tranquilo que vamos a trabajar para eso’, le respondí. En ese entonces era flaquito, chiquito, pero ya se perfilaba como un jugador potente. En dos partidos se ganó el puesto y fue el lateral titular todo el año. Mejoraba mucho y muy rápido”, recordó en diálogo con Ovación.

Y sobre sus virtudes principales: “Tremendo doble ritmo, recorridos, mucha proyección y manejo de pelota, entonces generaba mucho en ataque. Por eso en Racing jugó de carrilero y se transformó en el lateral moderno que es hoy: de toda la banda”.

Este sábado frente a Boston River

Luego del empate 1-1 frente a Racing en la vuelta a la actividad tras el parate por el Mundial 2026, el Carbonero juega este sábado (16:00 horas) con Boston River en el Campeón del Siglo, por la sexta fecha del Torneo Intermedio.

Tiene algunas bajas sensibles por lesión, que justamente se sintieron en la última presentación oficial, luego de cinco semanas de descanso: Jesús Trindade y Maxi Olivera se retiraron antes y durante el entretiempo, y se confirmó en las últimas horas que ambos están desgarrados y estarán de baja por más de dos semanas.