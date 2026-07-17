Flavio Perchman le respondió a Balbi: "Si tiene la frustración de no ser campeón que lo maneje en terapia"

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló este viernes por la mañana y le respondió a Alejandro Balbi, integrante de la oposición dentro de la directiva tricolor. "Hay un tema conmigo, me quieren hacer ver como un tipo que dilapida la plata y que no cuido, y la realidad es que el año pasado nosotros fuimos campeones uruguayos, dimos cuatro millones de ganancia en el balance y no subimos el pasivo", inició en diálogo con 100% Deporte (Sport 890).

Y añadió: "Esa situación hacía dos años que no se daba, y se aprobó la Memoria y Balance prácticamente por unanimidad en la asamblea, que fue la más corta de Nacional en los últimos tiempos. Y en la gestión suya las dos memorias no se aprobaron, entonces, ¿qué es la gestión? Creo que hay que tener un poquito más de respeto".

También descartó un inconveniente personal con el expresidente del Bolso: "Yo no tengo problema, yo con Alejandro me saludo, pero tenemos maneras muy distintas de ver y encarar el club, a mí lo único que se me ocurre es que Nacional gane más allá de quién esté en la presidencia o quién conduzca al club en el área deportiva. Él también quiso instalar un relato de que a mí se me habían cortado todas las posibilidades y que no iba a tener todas las potestades en la parte deportiva porque hicimos un mal semestre, y que iba a haber una mesa chica e iba a cambiar todo, y eso no fue así".

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional, durante la conferencia de prensa en el Gran Parque Central. Foto: Nahuel Casuriaga.

"Entonces, si él tiene la frustración de que no pudo ser campeón cuando le tocó —lamentablemente por la muerte de José Fuentes— presidir el club que lo maneje en terapia. Nosotros acá vamos por otro camino y tenemos claro que vamos a hacer lo posible para ser bicampeones uruguayos. Locuras no vamos a hacer, pero tampoco vamos a dejar porque lo más importante en el club sigue siendo ganar", cerró.

Nacional en el mercado: en qué está el caso de Obregón

Esteban Obregón celebra uno de los goles de Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Foto: @MvdCityTorque.

"Es una negociación que se abrió como hay alguna otra abierta y que yo sepa no está abrochado ni mucho menos", dijo Perchman sobre las tratativas con Montevideo City Torque por Esteban Obregón. Y agregó: "Es compra del pase y después se quedarán con una plusvalía a futuro".

En referencia al caso de Cristian "Kike" Olivera acotó: "Hay bastantes posibilidades, pero son negociaciones más de ingeniería, son complicadas. El jugador está en Bahía, Gremio es el dueño del pase y tiene el 60%, el otro 40% lo tiene Los Angeles FC, no son operaciones donde uno va directo a Bahía, lo arregla y lo trae. Bahía no quiere que el jugador se vaya, son todos temas que lamentablemente no se resuelven en un día o dos".