Nacional vs. Wanderers por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional juega hoy su primer partido del semestre en condición de local y será frente a Wanderers a partir de las 19:30 horas por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Tras la igualdad 0-0 ante Danubio, donde el equipo de Jorge Bava fue protagonista pero careció de eficacia en el tramo final, ahora pretende sumar puntos clave buscando la cima de la llave. Por delante solo está Deportivo Maldonado con 11 unidades, una más que el Bolso.

La baja de Agustín Rogel por haber llegado a la quinta amarilla en Jardines lo obliga a cambiar, y todo indica que Francisco Calvo pasará a la zaga para que Tomás Viera ocupe el lateral izquierdo.

El juvenil retorna de la suspensión y le ganaría la pulseada a Camilo Cándido, que viene teniendo un desempeño irregular y en el último compromiso no conformó como lateral ni como extremo.

La otra variante es la inclusión de Maximiliano Silvera para jugar como segundo punta, al lado de Maxi Gómez, el artillero del equipo. Será una gran oportunidad para el “11”, que justamente hizo su estreno goleador en Nacional enfrentándose a Wanderers por el Torneo Apertura, pero luego no encontró su mejor versión tras sufrir un desgarro en el gemelo interno del que después se resintió.

Jorge Bava le da indicaciones a Maxi Silvera. Foto: Leonardo Mainé.

Contra la Franja ingresó en el complemento y tuvo dos mano a mano con Mauro Goicoechea, pero perdió ambos duelos.

Del otro lado estará un Bohemio en ascenso que viene de ganarle con autoridad a Progreso un partido clave para la zona roja. Lo hizo con goles de Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino, dos piezas claves.

Para el tricolor será una instancia trascendente para sumar rodaje a solo días del cruce de ida ante Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos del semestre dado que en la interna del club siempre están con la mira en “levantar copas”, como dijo Bava.

Nacional vs. Wanderers por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; B. Zuculini, L. Boggio A. Dos Santos/N. Lodeiro; M. Silvera, M. Gómez, R. Martínez. DT: Jorge Bava

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Nicolás Queiróz, José Alberti; Jonathan Urretaviscaya, Facundo Labandeira, L. Cosentino; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Agustín Berisso y Nicolás Piaggio

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Diego Dunajec y Pablo Llarena.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 19:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.