Manuel Neuer, el café con el que recordó a sus “amigos uruguayos” y el día del debut con gol de Darío Rodríguez

Por Juan Cora

Fabricio Scafarelli, un uruguayo que vive en Mallorca y trabaja en un café en Puerto Portals, se encontró con Manuel Neuer y le preguntó: “¿Quién es el mejor jugador uruguayo?”, y entre risas, el arquero alemán le respondió: “Darío Rodríguez, Gustavo Varela y Vicente Sánchez”.

La elección de Neuer no es casualidad ya que los tres uruguayos coincidieron en una etapa clave de su carrera en el Schalke 04. En aquel tiempo, los jugadores celestes ya tenían un recorrido armado en el fútbol, mientras que el alemán hacía sus primeras armas en Primera División.

Vicente Sánchez fue el que mayor tiempo compartió plantel con Neuer (ya que disputaron 52 partidos juntos), aunque Darío (24) y Varela (16) lo hicieron en el comienzo de su carrera entre los años 2006 y 2008. En esa época los uruguayos dejaron una buena imagen en el club ya que jugaron Champions League, pelearon la Bundesliga y consiguieron títulos.

A pesar de sus 18 años, Neuer se integró como tercer arquero al plantel principal y Darío Rodríguez en diálogo con Ovación recordó: “Cuando lo vimos aparecer con Gustavo ya le veíamos condiciones terribles y sabíamos que era un arquero que iba a revolucionar el puesto. Era muy técnico con ambas piernas, muy veloz, potente, y atajaba que era un disparate”.

La relación entre Darío y Neuer quedó marcada desde el primer partido oficial del arquero, porque en su debut contra el Alemannia Aachen mantuvo su arco en cero y gracias a un gol del uruguayo, el Schalke sumó tres puntos.

El goleador de esa jornada recordó que desde aquellos tiempos ya sabían que Neuer iba a triunfar en el fútbol y no solo “porque tenía talento, disciplina y profesionalismo, sino también por su don de gente. Y me alegro mucho por toda su carrera y todo lo bien que le fue. Es una leyenda del fútbol”.

Además, contó que siguen manteniendo contacto hasta el día de hoy y lo definió como una persona que “mantiene esa humildad y calidez que uno conoció cuando era un muchacho”.

Esa cercanía también la confirma Fabricio Scafarelli, porque cuando le mencionó que era uruguayo, el alemán “le palmeó la espalda con cariño” y se sentó a tomar un café con la leyenda que semanas atrás estaba jugando una Copa del Mundo.