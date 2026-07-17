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El País Información Policiales

Recluso del Penal de Libertad asesinó a su compañero de celda: dijo que actuó en defensa propia

Según la información primaria, la víctima tenía unos 35 años y durante el hecho se encontraba en el primer piso del edificio, sector B, de la Unidad N°3.

El País
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17/07/2026, 18:45
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Penal de Libertad.
Penal de Libertad.
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

En la mañana de este viernes, próximo a las 7:00 horas, funcionarios del Penal de Libertad (en San José) detectaron el homicidio de un recluso.

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Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, la víctima tenía 35 años y se encontraba en el primer piso del edificio, sector B, Unidad N°3.

Desde el Ministerio del Interior informaron a El País que su compañero de celda manifestó haber protagonizado un episodio de violencia que derivó en la muerte del otro recluso. Alegó haber actuado en defensa propia tras un conflicto ocurrido durante la madrugada.

El caso ya está en manos de la Fiscalía por lo que el resto de la información es reservada, agregaron desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Oficial frente al Penal de Libertad.
Oficial frente al Penal de Libertad.
Foto: Ministerio del Interior
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