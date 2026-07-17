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El País Información Policiales

Familiares de joven internado tras tiroteo fueron amenazados: "Buscaban terminar de matarlo dentro del centro"

El incidente ocurrió en la policlínica de Malinas, en el barrio Jardines del Hipódromo. El personal de salud reclama por mayores medidas de seguridad en el centro.

El País
El País
17/07/2026, 15:32
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Emergencia del Hospital del Cerro
Ambulancias del SAME105.
Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Los familiares de un joven de 24 años que estaba internado en la policlínica de Malinas, tras resultar herido en un tiroteo en el barrio Marconi, afirmaron que fueron amenazados, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP).

"Desde la familia transmiten que podría haber represalias contra el baleado, que buscaban terminar de matarlo dentro del centro de salud", explicó Pereira. La situación generó un ambiente de tensión para el personal de la policlínica de Jardines del Hipódromo y el resto de los usuarios que se estaban atendiendo allí.

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La Policía dispuso un control de ingreso al centro, pero no se registró que entraran atacantes al lugar. "Por suerte no pasó más nada que atender a un usuario baleado. Lo que sí, el centro de Malinas va teniendo con cada vez más frecuencia estas situaciones de peligro que realmente nos tienen preocupados", señaló el representante sindical. El paciente fue trasladado a otro centro de salud para seguir siendo atendido.

Según informó Subrayado (Canal 10), el joven había resultado herido de bala en el brazo izquierdo. El incidente ocurrió en la zona de Abel Chifflet y Guarapirú, tras un tiroteo entre delincuentes y agentes de la Guardia Republicana.

En el barrio Marconi se han registrado una serie de episodios violentos en los últimos días. En la tarde del martes, un hombre de 40 años fue asesinado de varios disparos en esa zona y el miércoles se repitió una situación similar, donde fue asesinado otro hombre.

Operativo policial
Operativo policial.
Estefania Leal/Archivo El Pais
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