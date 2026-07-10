Da Silva dijo que debería haber "toque de queda" en algunos barrios y que hay delincuentes que "merecen morir"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva entiende que en algunos barrios hay que declarar una especie de “toque de queda”, que hay que reforzar a la Policía con grupos comando provenientes de otras fuerzas y que hay delincuentes que “merecen morir”.

En declaraciones al programa Quién es quién, de Diamante FM, el legislador blanco señaló que “lo preocupante es que tenemos una especie de letargo, que los niveles de homicidios y de violencia son peores que los de Sinaloa, Ciudad Juárez (México), que Medellín en su época, que Cali” (ambas ciudades de Colombia), y seguimos durmiendo la siesta”.

“Hay menores que no trafican más drogas, que lo que hacen es lucir sus armas para que el mundo del malandraje los contrate para matar; es más eficiente matar que traficar droga, imaginate esas cabezas“, comentó el legislador. El senador entiende que “en algunos casos hay que matar” y que hay delincuentes que “merecen morir”.

También consideró que el gobierno del Frente Amplio dejará a Uruguay “hecho pedazos” y “el campo orégano para hacer transformaciones”.

Policía Científica trabajando en Villa García Foto: Leonardo Mainé/El País

Críticas a Lubetkin

Por otro lado, fue particularmente duro con el canciller Mario Lubetkin. “Agarró el curro de quedarse en Roma donde él vivió en los últimos quince años y piensa que somos todos tarados y va de Viena a Roma, de Roma a Madrid. Eso la verdad que es urticante, calienta. (...) Es un secreto a voces que el año que viene se cambia el secretario general de la FAO. Se ve que tiene una especie de fetiche con Roma. Lo que me han dicho, el país es chiquito, el cuerpo diplomático es chiquito, es que él está aprovechando para hacer lobby a favor suyo”, sostuvo. La FAO es la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación y la agricultura y tiene su sede en la capital italiana.

“Este es un paracaidista que cayó y lo peor es que se cree vivo. Si tengo que hablar de algo real la llamo a Valeria Csukasi (la subsecretaria de Relaciones Exteriores)”, dijo Da Silva, quien integra la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

De todas formas, consideró que antes que remover a Lubetkin habría que relevar a Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, a Gonzalo Civila, de Desarrollo Social y a Carlos Negro, del Interior. “El problema de este gobierno tan blandito es que si se va, ¿quién viene?”, preguntó.

El senador dijo que el “principal activo” de la oposición y quien debe encabezarla es el expresidente Luis Lacalle Pou a quien dijo admirar.