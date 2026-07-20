Pedido de informes de edil nacionalista reveló que IMM destina más de $ 1.500.000 a sueldos en TV Ciudad

El edil del Partido Nacional en Montevideo Diego Rodríguez Salomón divulgó este lunes en su cuenta de X los resultados de un pedido de informes que realizó tres meses atrás a la Intendencia de Montevideo (IMM), acerca de los sueldos de los conductores y panelistas de los programas de TV Ciudad que cuentan con salida al aire.

Según figura en una planilla divulgada por Rodríguez Salomón, el total del dinero destinado al pago de sueldos de los conductores y panelistas de los programas La Aldea, MVD Noticias (Info Capital), Lado B, Ciudad Viva, Mirá Montevideo y Todo Carnaval alcanza el total de $1.570.000.

En el caso de La Aldea, el monto total de los sueldos alcanza los $180.000. Sin embargo, los contratos incluyen clausulas de confidencialidad, por lo que no es posible saber cual es la cifra concreta que cobran los panelistas y el conductor respectivamente. "Hay una información que la IMM nos oculta y nos dice que es reservado", sostuvo Rodríguez Salomón en diálogo con El País.

Lo mismo sucede con Lado B, con un contrato que incluye un monto total de $100.000 y que al mismo tiempo tiene clausulas de confidencialidad.

En cuanto a MVD Noticias —hoy renombrado como Info Capital— el monto total es de $550.000 repartido entre conductores y panelistas. Para Ciudad Viva, la cifra es de $370.000. Para Mirá Montevideo, la cantidad es de $250.000.

El último lugar lo ocupa el programa Todo Carnaval, con un total de $120.000 repartidos entre los conductores y los penalistas.

Hace años vengo pidiendo el cierre de TV Ciudad. La respuesta a nuestro pedido de informes sobre sueldos de conductores y panelistas, da como resultado un despilfarro sin sentido. Más de $ 1.500.000 por mes para un canal que tiene 0 punto de rating. Ah, pero la pobreza infantil… pic.twitter.com/7AjPdHYpwE — Diego Rodríguez (@Diego__RS) July 20, 2026

Rodríguez: "Es un canal que no tiene noción de ser"

Rodríguez Salomón dijo en diálogo con El País que "se gastan más $1.500.000 en sueldos en un canal que no lo mira nadie". "No lo digo yo, sino que el rating dice que tiene cero punto", subrayó.

"Son un total de US$ 10 millones por año a un canal, ese dinero perfectamente podría ir a lo que el Frente Amplio (FA) habla de las infancias y de los más necesitados", añadió.

Diego Rodríguez Salomón, edil del Partido Nacional.

El curul nacionalista apuntó a que se genera "un comité de base televisivo" y que el canal "no tiene noción de ser, ni ningún fin" para la IMM.

"Lo que la IMM tiene que hacer es levantar la basura, tapar los pozos, no endeudarse, bajar los tributos y tener una ciudad mejor, y no este mamarracho de comité de base televisivo", aseveró.

El presupuesto de TV Ciudad

En enero de este año, El País informó que el intendente Mario Bergara mantendrá el mismo presupuesto para TV Ciudad que había tenido en la administración anterior.

El canal municipal viene siendo foco de críticas por parte de la oposición, que reclama la importancia de atender otras necesidades.

Informativo de TV Ciudad. Foto: Darwin Borrelli.

El presupuesto anual de TV Ciudad es de $ 404,7 millones, según cálculos realizados a partir del Presupuesto 2025-2026, que El País confirmó con fuentes de la Intendencia de Montevideo. La cifra de dinero anual tendrá apenas un leve descenso en 2027, para luego volver al mismo número en 2028.

En enero de este año también, El País dio cuenta de que el plantel de TV Ciudad creció 32,5% durante la gestión de Carolina Cosse y que presupuestados pasaron de 10 a 92 en cinco años.