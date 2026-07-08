Blancos preguntan a Orsi qué decisión tomará en el caso Soledad Barrera y si mantendrá a Lustemberg en el cargo

Mientras se espera el desenlace judicial y administrativo que determinará la suerte de la sanción que hoy pesa contra la anestesista Inés Miralles, cuatro diputados del Partido Nacional enviaron un pedido de informes al presidente Yamandú Orsi con cuestionamientos directos contra el accionar de la ministra Cristina Lustemberg en este caso y con preguntas que apuntan a conocer qué decisión piensa tomar el mandatario luego de que la familia de la paciente —fallecida en agosto de 2024— le entregara en dos oportunidades una carta con reclamos.

El mensaje —de los legisladores Federico Casaretto, José Luis Satdjian, Amin Niffouri y César Grezzi— comienza recordando que Miralles fue condenada por la Justicia por cometer —y admitirlo en un acuerdo abreviado— un homicidio culposo; que la Comisión Honoraria de Salud Pública, "por unanimidad, (la) inhabilitó por cinco años en el ejercicio de su profesión"; que la profesional fue destituida del Hospital Militar por resolución del propio Orsi y la ministra Sandra Lazo; y que Lustemberg decidió en cambio atenuar la sanción administrativa contra Miralles y acotarla a tres años de duración.

También se rememora que el Ministerio de Salud Pública (MSP) "no se presentó ni en tiempo ni en forma ante el requerimiento" del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno que estudia la solicitud de Miralles para anular toda la sanción, y que el pasado 24 de junio, Néstor Núñez, padrastro de la víctima, entregó a Orsi en mano una carta solicitando la "revocación" de la resolución de Lustemberg. Allí, en respuesta, el presidente le manifestó "expresamente que la situación la iba a analizar y que estaba en conversaciones con la ministra de Salud Pública".

Por tanto, los diputados pretenden saber "qué ha resuelto" Orsi en este caso tras ese "compromiso público" con la familia, y si "ha evaluado" la decisión de la titular del MSP pese a estar "en contradicción con las resoluciones judiciales, ejecutivas y administrativas" y haber generado un "impacto institucional derivado de la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública".

Asimismo, se solicita conocer "el trámite" que ha dado a la última carta recibida y, finalmente, si "considera pertinente mantener al frente del Ministerio de Salud Pública a una ministra que con esta acción no brinda las garantías suficientes a los miles de usuarios que se asisten en el Sistema Integrado de Salud".