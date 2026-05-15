Pit-Cnt anunció un paro con movilización con varios reclamos para el 10 de junio

El Pit-Cnt anunció un paro general parcial de cuatro horas con una movilización para el próximo 10 de junio. La paralización será entre las 9:00 y las 13:00 y la marcha se desarrollará en Montevideo, según se informó en un comunicado. Además, la central sindical notificó que se pondrá en comunicación con aliados de otros países para intentar que la iniciativa "tome carácter regional".

El comunicado del Pit-Cnt señala que se definió la plataforma "en función de los objetivos estratégicos del Plan de Acción y los planteos desarrollados por la central sindical el pasado 1º de mayo", cuando se desarrolló el tradicional acto en Avenida del Libertador.

Todo esto "enmarcado en un contexto internacional particularmente grave", no solo por la guerra en Medio Oriente —que involucra como principales actores a Estados Unidos, Israel e Irán—. El Pit-Cnt ha denunciado la intervención de EE.UU. para detener a Nicolás Maduro en Venezuela, lo que en su momento calificó como una "ruptura abrupta del derecho internacional", y también manifestó solidaridad con Cuba ante amenazas de Donald Trump.

"El movimiento sindical responde, como siempre, 'no a la guerra', y hace además un llamado a la defensa de la soberanía nacional y del principio de no intervención, elementos que forman parte de la tradición histórica del Uruguay desde el ideario artiguista", expresó el Pit-Cnt en el comunicado.

Por este motivo, la central obrera convocó "a las fuerzas políticas y sociales a unirse en defensa de la paz, el derecho internacional, la igualdad y contra toda forma de discriminación y discurso de odio".

Entre las proclamas para el día del paro aparecen: contra la guerra y por el derecho a vivir en paz; por trabajo hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo; por salario; en defensa de la educación; por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo; por el 1% al 1% más rico; por la reducción de la jornada laboral; en contra de la precarización del trabajo; instrumentación de los avances del Diálogo Social en seguridad social.