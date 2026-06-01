¿Qué feriado celebran este miércoles 3 de junio los ciudadanos de un departamento de Uruguay?

Este miércoles 3 de junio de 2026 regirá un feriado laborable para el departamento de Florida. Se trata de un feriado declarado debido a la celebración del Día de San Cono, que se lleva a cabo todos los años en ese departamento.

La legislación con la que se declaró a esta fecha como feriado laborable fue promulgada el 18 de mayo de 2001, bajo la ley N° 17.337, "con motivo de celebrarse la fiesta de San Cono".

La fecha recuerda a la primera procesión que se realizó en Florida en honor al santo, que ocurrió en el año 1885, según el sitio web de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Desde entonces, la celebración se realiza cada año y reúne a decenas de miles de asistentes uruguayos y extranjeros en su peregrinación.

Según la Intendencia de Florida, como ocurre cada año, la celebración de la Semana de San Cono consta de una semana entera repleta de festejos, con varias actividades que abarcan de un domingo al otro. Este año, las conmemoraciones comenzaron el pasado viernes 29 de mayo y se extienden hasta el domingo 7 de junio.

Entre las actividades de esta edición, se encuentran propuestas de: gastronomía local y regional, feria artesanal y comercial, espectáculos artísticos, cine y teatro, carreras en el hipódromo, vuelos en el aeroclub, visita a los museos y parque de diversiones.

Actividades fiesta de San Cono 2026 Foto: Intendencia de Florida

El origen de San Cono

San Cono nació en el pequeño pueblo de Teggiano, en Salerno, Italia, a finales del siglo XI. Los Indelli, sus padres, antes de su nacimiento tuvieron el mismo sueño, que "del vientre de su madre, Igniva, brotaba una llama de extraordinario resplandor con forma de cono" y fue de allí que se eligió el nombre del niño, que en el dialecto de la época significaba "algo perfecto", según explicaron desde la Intendencia de Florida.

"Siendo adolescente, Cono decide tomar los hábitos, ingresando al monasterio benedictino de San Nicolás, pero el superior del mismo se opuso debido a que Cono era único hijo y sus padres eran ancianos, esto no sería beneficioso para ellos. Debido a esta negativa, escapa al Monasterio de Santa María de Cadossa, situado a pocos kilómetros de su ciudad natal", indica el sitio web de la comuna.

El único milagro en vida del santo se da cuando sus padres van a buscarlo al monasterio y Cono se escondió dentro de un horno de pan encendido. "Mediante este destacado suceso sus padres perciben que la voluntad de Dios era que Cono permaneciera en el monasterio y se consagrara a la vida religiosa", recogió la comuna de Florida.

Fieles le rezan a San Cono.

Fue poco tiempo después de haber ingresado a la comunidad religiosa que le llegó el mensaje "esta noche, Dios te llamará" y su muerte sucedió de esa manera, un 3 de junio.

San Cono tuvo tres milagros luego de su fallecimiento: uno en 1261, otro 1497 y en 1857, por lo que fue beatificado por el papa Sixto V y posteriormente canonizado por el papa Pio IX el 27 de abril de 1872.

Por qué se celebra el Día de San Cono en Florida

La Capilla de San Cono en Florida tuvo su origen en 1882, cuando la colectividad italiana del lugar encomendó al Sr. Blas Aloy para que fuera al pueblo de Teggiano para traer una reproducción de la imagen del santo. Fue el año siguiente, en 1883, que empezó la construcción del santuario, relató la Conferencia Episcopal del Uruguay.

Fue de ahí que se realizó la primera procesión en Florida en honor al santo el 3 de junio de 1885, según el sitio web de la institución católica.

¿Cuánto se paga por trabajar durante un feriado laborable?

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt.

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical. "Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija".