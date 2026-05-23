Ley de Nietos: 12.000 uruguayos ya obtuvieron la nacionalidad española y se llegará a 50.000, según ministro

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, encabezó este viernes en Montevideo un acto institucional de reparación moral a las víctimas de la dictadura franquista. Durante el homenaje celebrado en el Club Español, el jerarca destacó que casi 12.000 ciudadanos residentes en Uruguay ya obtuvieron la nacionalidad española por descendencia bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como "Ley de Nietos".

Asimismo, las autoridades estiman que la cifra final de expedientes aprobados en territorio uruguayo alcanzará a las 50.000 personas al concluir los procesos vigentes.

Frente a decenas de familiares, Torres proclamó que la obtención de la ciudadanía va más allá de un trámite administrativo. "La nacionalidad no es únicamente un vínculo jurídico, es una reparación moral y una afirmación de pertenencia", afirmó el ministro. En su discurso, recordó el sufrimiento de los cientos de miles de españoles que abandonaron su patria empujados por la persecución política y la pobreza. Además, estableció un paralelismo con la crisis migratoria actual en las Islas Canarias, su región de origen, al señalar que "nadie abandona su lugar si puede evitarlo. Ni antes ni ahora".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Foto: EFE/Diego Lafalche

El emotivo testimonio de las niñas de la guerra

El momento central de la jornada consistió en la entrega de declaraciones oficiales de reparación personal a las hermanas María Josefa y Carmen Bergós López, reconocidas por el Estado español como niñas de la guerra. María Josefa Bergós relató desde el atril el crudo éxodo de su familia liderada por su padre, un médico militar de la República que coordinó la evacuación de heridos hacia Francia. La mujer rememoró que debieron escapar de forma urgente "porque Franco estaba en la puerta", iniciando un periplo que incluyó una separación temporal en París, el posterior paso por Argentina y el asentamiento definitivo en Montevideo.

Por su parte, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, calificó de "acto ejemplar" la histórica recepción que la nación sudamericana brindó a quienes huían por motivos políticos o sociales. El diplomático subrayó el invaluable aporte cultural y económico del exilio republicano, que contó con figuras destacadas como la actriz Margarita Xirgu y el escritor José Bergamín. Salido Ortiz definió este fenómeno como "una historia de doble vía" y dio la bienvenida a los nuevos ciudadanos, recordando que actualmente residen más de 80.000 españoles en Uruguay.

Con información de EFE