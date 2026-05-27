De viernes a miércoles de San Cono hay actividad hípica con 53 competencias en cuatro hipódromos

El fin de semana hípico da inicio el viernes en Las Piedras que tiene como prueba principal al Juan Echenique, para ellas sobre 1200 metros. El Preferencial está ubicado en tercer lugar del programa de una reunión que consta de nueve pruebas desde las 13:00 hasta 17:00.

La sabatina tiene doble turno con inicio en el Real de San Carlos de Colonia que organiza reunión de 10 carreras de 10:45 a 15:15 para darle paso a Maroñas que inicia a las 16:00 y finaliza a las 20:00 cuando se dispute la novena.

El domingo Maroñas da paso a una reunión de 13 carreras que van desde las 13:45 hasta las 19:45 horas.

El clásico Invasor - 2200 metros, césped - es la prueba estelar que tendrá a media decena de competidores en gateras y no hay descarte.

Tres de los participantes (Zerovinteum, Olympic Olympic y Native Extreme) vienen de competir en el Quintela que clasificó a Galikovic al Latino. Los tres llegaron cerca del ganador y son los ocuparán los tres lugares de la triple fórmula de la página.

Los otros tres (Joy From Eden, Posible Sueño y Prince Park) fueron participantes del Enrique Guillemette en donde en valioso handicap el del Tinto Celeste salió airoso, tiene los tres chances de ocupar marcador más que rentado en una prueba que va en séptimo lugar. La campana toca a las 16:55.

El miércoles 3 de junio en el Parque Irineo Leguisamo de Florida se completaron doce contiendas en la fecha más importante del calendario hípico local con varios especiales de relieve para la generación actual.

Noti Turf

La gran Serie de Campeones tuvo su pre inscripción el pasado lunes para sus siete clásicos a lo que se le suma el Campeones Interior. El próximo lunes se ratifica en horario de oficina de Carreras para pasar el sorteo de gateras a las 19:00 horas.

El primer semestre a nivel de jinetes viene con cambios ya que Vagner Leal con 44 victorias comanda la misma seguido por el pedrense Pablo Rodríguez con 42. Con 31 completa la trifecta Jose Da Silva dejando luego a “Pelito” Maciel con 26 y Héctor

Lazo con 22.

Vagner Leal y Devassa - Gran Prmio Criterium Potrancas, 9 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240629, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Tras la muestra de la víspera en el haras Sin Nombre, que remata el sábado al mediodía en la haras, mañana es turno del Cuatro Cabezas en el haras ubicado en Estación Atlántida (remata el 4 de junio en el Prado), el Imperdible sigue este viernes en Rapetti.

Magnum Fifth a tope en el Gran Premio 25 de mayo de San Isidro

El Gran Premio 25 de Mayo G1 disputado este lunes en eñ hipódromo de San Isidro sobre 2400 metros dejó a un ganador invicto. Magnum Fifth obtuvo la cuarta de cuatro y lo hizo pegando un salto grande de categoría, pues nunca había competido más allá del llano. El pupilo de C. Etchechoury con la monta de Adrián Gianetti hizo la escalera de perdedores, ganadores de una y dos en replay para saltar al G1 para enfrentar a los mejores fondistas del medio argentino. En 2´28”30 derrotó a Curious Song y al gran favorito Honest Boy. En los otros tres clásicos ganaron Indiana Candy, Roi Du Mon y Gran Gotera en jornada con buen marco de público en las tribunas del escenario.