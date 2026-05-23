El proceso de la Serie Campeones comienza el domingo con el cierre de los puntajes para el 7 de junio

El cierre de puntajes de la Serie Campeones es mañana domingo dejando todo pronto para realizar la preinscripción -que no tiene costo- el lunes 25 de mayo de 2026 en la Oficina de Carreras en horario habitual. Para anotar en los Clásicos de Campeones es necesario efectuar la preinscripción.

Las inscripciones para los siete clásicos de la Serie son el lunes 1° de junio en la Ofinica de Carreras en los horarios habituales. El costo de la anotación para cada una de las carreras es el 0,6% de la bolsa de premios.

Las formas de pagos son las siguientes: Red Pagos “cobranza inscripciones hípicas” con el número de documento del propietario que ratifica el equino y se debe realizar antes de la inscripción del día lunes 1°.

También se puede realizar una transferencia bancaria a las cuentas a nombre de HRU S.A.: ITAÚ Cuenta Corriente $ N° 9933005 / U$S N° 573961.

De realizar la inscripción de manera habitual en ventanilla, web, mail o fax, presentando comprobante de pago o enviar foto del comprobante al Whatsapp Oficina de Carreras al 091 511222.

El sorteo de gateras se realizará en el hipódromo el lunes a las 18:00 horas en el Palco Oficial.

El compromiso de montas es el martes en horario de la mañana en horario habitual. En la página de campeones en la web cada propietario, criador, entrenador pueden chequear los puntajes de cada una de las carreras. Como todos los años la prueba más importante de la serie es la Classic, Copa Codere, sobre 2000 metros para ejemplares de tres años y más que va sobre 2000 metros. En el Campeones Distaff sobre 1800 metros para ellas estará en juego la copa American Racing Channel.

Ambos Juvenile, Copa Equidiet para los machos dos años y la Copa Walter H. Abelenda para ellas sobre 1400 tendrán un premio en metálico de dos millones de pesos.

La Mile, Copa Distribuidora Aguada tendrá un millón y medio de premios, la Juvenile Sprint Copa JF Chiruchi - Maestro y la Sprint Copa Labortarios Ripoll también reparten un millón y medio. Junto a la carrera de Interior (500 mil) se reparten en las 8 carreras un total 13.5 millones de pesos, es de saber que solo participan ejemplares nacidos en Uruguay y con las cuatro cuotas pagas.

Se presentó el Firmamento Racing

El Haras Firmamento presentó oficialmente Firmamento Racing, el primer racing club creado por un haras en la Argentina, inspirado en un modelo que desde hace años gana espacio y popularidad en los principales mercados del mundo.

A través de un fideicomiso privado de administración se ofrecerá 200 membresías de US$ 6000 cada una. Cada participación otorgará el 0,25% de propiedad sobre un grupo de 10 caballos seleccionados por el stud y el haras, ejemplares que comenzarán su campaña a partir de diciembre de esta temporada. El atractivo está en varios frentes. Primero, porque el valor incluye todos los costos: compra de los caballos, mantenimiento, honorarios, inscripciones y gastos operativos. No habrá aportes extras durante la duración del fideicomiso. Segundo, porque el riesgo deportivo se distribuye entre 10 ejemplares.

Fuente: Turf Diario

Propietarios informa

APC – COMUNICADO A SOCIOS Y PÚBLICO EN GENERAL

SANIDAD Y COMPRA RESPONSABLE DE SPC

En el marco del inicio de la temporada 2026 de remates de productos Sangre Pura de Carrera (SPC), la APC considera oportuno recordar a sus socios y propietarios en general la importancia de incorporar criterios sanitarios en el proceso de compra.

En particular, considerando la relevancia sanitaria que reviste la piroplasmosis equina a nivel nacional, y en aras de contribuir activamente a prevenir su propagación, se recomienda:

Solicitar, previo a la compra, estudios veterinarios emitidos por profesionales habilitados

conforme a la normativa vigente, que acrediten la condición negativa vigente del ejemplar

respecto de piroplasmosis equina.

¿Por qué es importante?

- Protección sanitaria del stock nacional

- Prevención de restricciones sanitarias y regulatorias

- Evitar pérdidas de tiempo y costos (cuarentenas, tratamientos, limitaciones de movimiento, gasto)

- Reducir riesgos de conflictos o malentendidos entre las partes

Alcance de la recomendación

Esta recomendación aplica tanto a:

- Compras realizadas de forma directa o en remates dentro de Uruguay

- Adquisiciones de ejemplares en el exterior

En este último caso, cobra especial relevancia dados los requisitos sanitarios para el ingreso al país.

Compromiso del sector

La adopción de estas buenas prácticas por parte de los propietarios contribuye a:

- Fortalecer la transparencia en las operaciones

- Elevar los estándares de la actividad

- Proteger la sustentabilidad sanitaria del turf uruguayo

La APC reafirma su compromiso con una actividad cada vez más profesional, responsable y alineada con las mejores prácticas internacionales, e invita a todos los actores a colaborar activamente en este objetivo.

Montevideo, 27 de marzo de 2026

Comisión Directiva

Asociación Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera (APC)

RENOVACIÓN MEMBRESÍA SOCIOS APC 2026

Nos complace anunciarles que se encuentra habilitada la renovación de la Membresía APC 2026, con vigencia hasta el 30 de abril de 2027, cuyo importe es de $ 3.500.

FORMAS DE PAGO:

• Pago online: con tarjetas de crédito y débito escaneando el código QR de abajo.

• Red Pagos: presentándose con C.I. y número de celular, indicando la Referencia APC.

• Transferencia bancaria: incluir nombre completo en el campo de referencia, y remitir el

comprobante a: contacto@apc.com.uy o Whatsapp: 099 777 272 (APC)

SCOTIABANK

N. ° cuenta: 0581820600 - Cuenta corriente

Titular: ASOCIACIÓN URUGUAYA DE PROPIETARIOS DE CABALLOS DE CARRERA

ENTREGA DE CARNETS:

Una vez que identifiquemos su pago, nos contactaremos por Whatsapp para enviarle el Recibo y coordinar la entrega del carnet a la dirección de su preferencia.

BENEFICIOS DE SER SOCIO APC:

• Entradas gratis de uso flexible a lo largo del año - nuevo;

• Acceso al Espacio Paddock en Maroñas (Palco Oficial) - nuevo;

• 20% de descuento en Stud Book (importaciones, transferencias, inscripciones y más)

• 40% de descuento en alquiler de Villa Yeruá

• Beneficios en servicios, veterinaria, indumentaria y comercios

Socios con anualidad 2025–2026 al día, podrán continuar canjeando sus entradas al Palco Oficial de Maroñas durante el mes de Mayo, en las condiciones habituales.

