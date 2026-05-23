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Noticias de Serie Campeones en El País Uruguay

Hipodromo de Maroñas

El proceso de la Serie Campeones comienza el domingo con el cierre de los puntajes para el 7 de junio

Héctor García
Turf
23/05/2026, 08:35
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Por Héctor García