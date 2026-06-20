Las Piedras y Maroñas preparan el cierre del primer semestre con dos grandes jornadas de 27 y 28 de junio

El próximo lunes en el hipódromo de Maroñas a las 18:00 horas se realizará una conferencia de prensa en la previa del sorteo de gateras de los clásicos de Campeones de Las Piedras y de ambos Criterium que consagrarán a los baby cracks de la generación 2023 en Maroñas.

Los seis clásicos de los Campeones de Las Piedras tuvieron buena anotación, vale acotar que en la Classic sobre 2000 metros que trata de la prueba que tiene mejor bolsa de premios, $750.000 a repartir pre anotaron animales que saben de ganar pruebas estelares en Maroñas, caso de Pluto que fue el ganador de la prueba homónima en 2024 en Maroñas como los ganadores estelares en Las Piedras en pruebas de triple corona como Zelenski, Blowin Inthe Wind, Heracliodeoro y el ganador de la última edición del Batalla de Las Piedras Scope PH. La carrera que será base de la jornada está acompañada por la Distaff, Sprint para mayores y las tres pruebas de la generación actual.

Hoy en el canario se disputan 11 carreras de 12:00 a 17:00 con base el Preferencial Natalicio de José Artigas que va sobre 2100 metros y tendrá a 10 ejemplares en gateras en carrera pareja.

El domingo 28 de junio con la disputa de ambos Criterium que consagran a los baby cracks Maroñas se apresta a un nuevo festejo de la reapertura para recordar el 29 de junio de 2003 cuando tras siete años el Jerárquico reabría sus puertas. Los festejos incluyen sorteos varios con tiros penales en pleno Mundial, shows musicales dentro del Palco para niños y mayores, los clásicos food trucks y diversas actividades. A nivel de apuestas continúa la baja de la retención que permite a ganador un aumento del 15%. Se pone en juego lo recaudado mes de Fortuna en carrera.

El noti turf de Ovacion

Para la edición 2026 del Premio Incentivo a las Criadores la DGC dispondrá de un crédito presupuestal total de $ 17.085.000 para incentivos a la crianza nacional.

El tope es de 100 haras y si se supera se hará participación proporcional. La fecha para los incentivos es 1 de julio 2025 al 31 de junio 2026, se cobra via Stud Book Uruguay.

El 2 de agosto en Maroñas se disputa el clásico Asamblea de la Florida en grama sobre 2200 metros. La carrera es muy esperada ya que sería el regreso de Galikovic tras su participación en el Latino y uno de sus posibles rivales podría ser Native Extreme lo que sería un carrerón que tendrá más rivales a considerar, varios de ellos con miras de cruzar el charco al Carlos Pellegrini de San Isidro.

El domingo 28 de junio al cierre del primer semestre del año también se disputan los clásicos Reapertura sobre 1000 metros, el Asociación de Criadores para yeguas sobre 12 cuadras y el handicap especial Necesaire también para feminas sobre la milla amén de los Criterium.