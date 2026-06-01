El clásico Invasor fue con regreso al podio de Native Extreme, derrotó a Olympic Olympic

El ganador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez con la monta de Joao Moreira tuvo en José Da Silva a un aliado de lujo para llevarse el clásico Invasor disputado en la víspera en Maroñas.

Es que el oriundo de Matto Grosso era el quinto jinete elegido por sus conexiones para guiar al excelente hijo de Emcee ya que con Vagner Leal fue con quien se inicio Native Extreme con el que obtuvo cuatro carreras, dos de ellas estelares, y sumó dos segundos puestos en Las Piedras.

Ni con Fabio Guedes ni con Pablo Rodríguez el excelente pingo no tuvo halagos, sí con Joao Moreira con quien ganaron el Ramírez.

Da Silva fue el cuarto jockey en las últimas cinco corridas de Native Extreme, lo llevó con manos de seda, lo dejó en último lugar desde que apenas se abrieron los partidores hasta el último codo momento en que Da Silva comenzó a arrimarse a Olympic Olympic que había tomado la posta de la carrera tras superar a los dos que habían movido la carrera: Zerovinteum y Prince Park.

En los 200 comenzó a agigantarse la figura de Native Extreme que “empujado” por sus propietarios desde la tribuna emparejó a Olympic Olympic para superarlo en los 150 y llegar al disco con un cuerpo y medio de ventaja por sobre Olympic Olympic en 2’15”11 para recorrer los 2200 metros en verde.

La carrera fue “tramposa” en cuanto a los parciales ya que Zerovinteum y Prince Park salieron adelante seguidos por Posible Sueño, Olympic Olympic que tenían cerca a Joy From Eden dejando detrás en la retaguardia a Native Extreme.

En los mil de primero a último los separaban menos de tres cuerpos con parciales de 51”24 y 1’15”84. En el giro al codo, Lazo comenzó a mover al del Regina mientras que el del Hs. San Pedro no respondía pero sí el de Los Mareados que por flanco externo comenzó a descontar.

Native Extreme logró el sexto triunfo de su campaña, cuarto de corte estelar, tres en arena y uno en grama dejando abierta su campaña en el segundo semestre con dos grandes chances, ir por el double - event en el Ramírez o seguir en verde e intentar cruzar el charco y buscar la gloria en el Pellegrini.

Olympic Olympic fue escolta, cerraron el semáforo Posible Sueño, Zerovinteum y Joy From Eden.

Ignacio Sánchez

Hoy en el hipódromo de Maroñas

Recibimos

Estimados:

Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la conferencia de prensa que se realizará mañana a las 18 horas en el Palco Oficial del Hipódromo Nacional de Maroñas.

Durante el encuentro compartiremos las novedades del mes aniversario y brindaremos detalles sobre Campeones, evento que se llevará a cabo el domingo 7 de junio.

Finalizada la conferencia, se realizará el sorteo de gateras.

Agradecemos desde ya su presencia y quedamos a las órdenes por cualquier consulta.