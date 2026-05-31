El clásico Invasor valoriza la jornada de domingo en Maroñas que entrega 13 carreras desde las 13:45 horas

Parejo con seis participantes se presenta el clásico Invasor única prueba de corte mayor de domingo en Maroñas en donde no cabe el descarte de la media docena que ocuparán gateras en carrera que va sobre 2200 metros verdes.

Campañas disímiles de los dos que ocupan partidores ya que se enfrenta el ganador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez Native Extreme con otro mayor, Olympic Olympic representante de nuestro Turf en el Latino del pasado año en La Gavea y el ascendente potrillo Zerovinteum que con poco recorrido se topó con los dos representantes de la vieja guardia en el Manuel Quintela llegando delante de los dos y detrás de su compañero de sedas Galikovic y de Ave Royale.

La diferencia entre los tres fue menos de un cuerpo y todo hace pensar que hoy bien puede repetirse la definición entre los tres nombrados.

La carrera tiene con diferencia del Quintela menos caballos en pista lo que da para que se pueda dar una carrera rara y hasta tramposa, los tiempos de la primera partida será vital para los intereses de quienes quieran llevarse el Invasor. Todo hace pensar que el potrillo mueva de aire, también de que ninguno de los dos rivales que aparecen como de enjundia lo dejen pasar cómodo hasta el ecuador de la prueba y a ello se le pueden sumar los tres que vienen de correr el Guillemette, Joy From Eden, Prince Park y Posible Sueño que ni por asomo se descartan para definir la carrera.

Darwin Borrelli

En una reunión de 13 pruebas, con buenos pozos en materia de cuatrifecta igualmente el Invasor se lleva todas las miradas, a las 16:45 toca la campana y las seis ilusiones van por el triunfo con miras, varios de ellos en buscando una buena campaña en el Jerárquico durante el segundo semestre para hacerle una guiñada al Carlos Pellegrini G1 de San Isidro de fin de año.

Triple fórmulas Ovacion:

1) 3-5-8

2) 7-1-8

3) 6-8-2

4) 2-8-9

5) 3-4-16

6) 8-5-7

7) 6-2-3

8) 2-1-8

9) 3-7-5

10) 4-6-2

11) 4-3-11

12) 2-6-9

13) 5-9-3.

