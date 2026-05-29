El clásico Invasor va sobre 2200 metros este domingo en Maroñas con seis en gateras sobre pista de grama

Con varios de los mejores exponentes de largometrajes en pista de césped, este domingo en Maroñas se corre el clásico Invasor sobre 22 cuadras con seis calificados exponentes en gateras. Tras leer las declaraciones de varios de los profesionales que tomarán parte de la prueba la misma puede tener un trámite “tramposo” con par de ejemplares que bien pueden salir a marcar los parciales que pueden ser decisivos desde el ecuador de la prueba hasta umbrales del disco.

Tres de los seis vienen de disputar el clásico Manuel Quintela en marzo que fue el clasificatorio para el Latino de Monterrico en donde Zerovinteum, Olympic Olympic y Native Extreme llegaron a la meta detrás del ganador separados por tres cuartos de cuerpo dado que el del San Pedro arribó tercero a medio largo, el del Regina cuarto a 1/4 de cuerpo del escolta y quinto el ganador del José Pedro Ramírez, Native Extreme, a un cuerpo.

Hay cambios, al de Los Mareados lo corre José Da Silva (cuarto jinete en guiarlo en cinco corridas), a lomos del representante del Regina vuelve Héctor Lazo mientras que Diogo González marca su vuelta con quien ganó en sus tres primeras presentaciones.

Y a ellos se les suman tres que definieron el Guillemette, Joy From Eden (ganó con 54 y corre con 56), Prince Park que sólo llegó a cuerpo y medio con 59 y Posible Sueño que fue cuarto con mismo peso.

Los tres son chance en la carrera, el trámite tendrá su rol, las ilusiones van por seis partes iguales.

La opinión de los protagonistas

Facundo Santesteban.

“La idea tras el Quintela era correr aquí y llegar bien. Con pocos, las carreras son complicadas”

Héctor Lazo.

“El caballo se encuentra bien, ha respondido a lo que se le pidió; llega en muy buena forma”.

Hector Lazo y Olympic Olympic - Clasico Ensayo, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240721, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Jose Da Silva.

“Al caballo no le podemos cambiar su forma de correr, hablé con su gente y estoy muy agradecido”.

Jose Da Silva - Clasico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, 1 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240728, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Waldemar Maciel.

“Lo he mirado correr, corrió de menor a mayor, hablaré con el entrenador y me dirá cómo correrlo”.