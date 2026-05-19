Excelente triunfo de Scope PH en el Gran Premio Batalla de Las Piedras en una reunión festiva canaria

Con una muy buena cantidad de público, Las Piedras vivió su fiesta de 18 de mayo colmando las instalaciones del hipódromo canario que cerca de la hora del Gran Premio Batalla de Las Piedras esperaba ansioso la disputa de la carrera emblema del circo de los eucaliptos, que a pesar de tener una gran borratina, solo corrieron cuatro con dos borrados de última hora. Mucho Loco y Sparco tuvieron problemas a la llegada al hipódromo, la carrera fue emotiva al máximo y quedó en casa ya que Scope PH -con magnífica conducción de Pablo Rodríguez, bajo los atentos cuidados de Germán González- derrotó a sus contrincantes por varios cuerpos demostrando amplia superioridad en la carrera que cerró la exitosa jornada.

Ignacio Sánchez

A la hora de evaluar la reunión y al recibir la información de lo apostado, 822 mil pesos por carrera con un total de 12 millones de pesos de juego total y al comparar con los últimos cinco años el promedio supera ampliamente lo apostado solo superado en aquella recordada jornada de regreso de la actividad en 2020 donde el promedio fue de 830 mil pesos.

Y las grandes figuras de la víspera fueron el jockey Pablo Rodríguez que se llevó tres de los cuatro clásicos ya que fue el encargado de conducir a Guitarrera en el Gran Premio OSAF, de L´Intrigatore en el Reapertura de Las Piedras y cerrar, en estas dos últimas con Scope PH en el Batalla de Las Piedras en donde llegó con varios cuerpos de ventaja por sobre Prado City dejando en los dos últimos lugares del marcador a los grandes favoritos: Blowin InThe Wind y Mr.Can que iba por su tercer Batalla pero que no tuvo final feliz.

En el restante clásico -el Ubaldo Seré-, Progreso, con la monta de Héctor Lazo fue el ganador al dar cuenta de Dolarisimo que fue el puntero de la carrera hasta umbrales del disco cuando fue superado por el defensor de las sedas Rosso. Detuvo el teletimer en 1’ 31”71.

El País

Guitarrera no tuvo rivales en el OSAF, llegó con varios a la meta en 1’54”40, fue segunda Albion.

En los 1200 para ligeros el local L´Intrigatore con las sedas del Gran Ricky fue amplio ganador, fue escolta Man of Word.

Y en el Batalla, empleando 2’ 06”25 el defensor de las noveles sedas Una Quinielita Pedrito, adquirido en subasta de training en diciembre pasado (US$ 8200), le da a sus conexiones una inmensa alegría al llevarse la máxima prueba canaria.