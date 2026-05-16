Tras un buen Latino se aguarda el nuevo rating que tendrá Galikovic tras los 120 de Teao

Los 120 de rating adjudicados al ganador del pasado Gran Premio Latinoamericano G1 en Monterrico Teao dieron a todo tipo de especulaciones en cuanto al próximo rating de Galikovic que fue escolta a tres cuerpos del representante chileno que llegaba tras obtener El Derby en Valparaíso.

Se realizaron consultas por la suba de 5 libras del ganador de la carrera y se nos explicó que fue a raíz de que su jockey al regreso de la carrera pesó dos kilos más y que su triunfo había sido contundente por tres cuerpos lo que ameritó el ascenso en cinco libras.

Cabe recordar que Galikovic (109) llegó delante de The Gladiators Hat (115), Olympic Oman (112), Medjool (114) y Apolo Rey (114).

Ovacion

Los ejemplares peruanos que llegaron a la carrera con 115 (Puppis Husband y Khamal) y Padre Roberto (114) llegaron lejos de los que definieron lo que incluye a Galikovic. Solo por llegar delante de todos estos nombrados el del San Pedro debería llegar a 115 pero la fuente consultada entiende que el pupilo de Santesteban no pasaría los 113 de rating, cuatro libras más de las que llegó a Perú. No todo es sumar y restar, por un lado suma más que por otro, si de seguro nadie resta pero el del San Pedro va en ascenso por ello el trabajo arduo de los handicappers en este nuevo puzzle con los caballos de la región donde esta involucrado nuestro Galikovic.

El sistema no es matemático, Teao llegó a 120 y no por eso Galikovic debería estar a 5, el tiempo de aquí a diciembre dirá a cuanto llegará, hoy debería arañar los 114...115.

Herr Kitten viaja con objetivo Breeders Cup

Herr Kitten se llevó el clásico Argentina en Maroñas. Helen Bentancor

Nacido en Brasil Herr Kitten viajó a Uruguay para su crianza en haras Rapetti y fue vendido en el Imperdible 2024. Con una impecable campaña el defensor de las sedas Los Trico se quedó con el pasado Gran Premio Pedro Piñeyrua G3 y con ello la visa para la Dirt Mile de la Breeders Cup 2026 a disputarse entre el 30 y 31 de octubre en el hipódromo de Keeneland.

Sus conexiones desde Reyes están con los planes de viaje, el caballo sigue su vareo en Maroñas ya se le hicieron los exámenes pertinentes y la cuarentena para viajar a Miami en las próximas semanas.

El defensor de las sedas Los Trico realizará la cuarentena en el sur de la Florida para luego radicarse en un centro de entrenamiento en Ocala o Palm Meadows e iniciar su preparación para competir en la milla de arena en Keeneland.

Ricardo Colombo viajará junto al caballo y será el encargado de la coordinación y entrenamiento de Herr Kitten, completan la delegación un peón y un vareador para cumplir con los trabajos en el centro de entrenamiento.

Con relación a la buena y clásica Truco E Flor sus responsables confirmaron que la potranca se queda en nuestro país para el segundo semestre del año y poner foco en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 de 2027, la de Los Trico fue segunda el pasado 6 de enero de la argentina Martana siendo la mejor exponente local en el semáforo del único G1 exclusivo para yeguas de Maroñas.

Catorce en busca de la 2da gema en Laurel Park

Jeff Roberson

El Preakness Stakes, segunda gema de la triple corona norte americana tendrá la ausencia de los dos ejemplares que definieron el Derby de Kentucky reservados ambos para el Belmont, ni Golden Tampo ni Renegade fueron confirmados a tomar parte de la carrera que se disputa hoy en el hipódromo de Laurel Park que oficia de suplente mientras que se reacondicionan a Pimlico.

Los 1900 metros tendrá a 14 participantes cuando se abran las gateras a las 07:01 ET en donde con mandil 9, Irin Honor, cotizado 9-2 partirá como uno de los favoritos de la carrera.

Según fuentes locales el conducido por Flavien Pratt tendrá a Talkin con el 5, Ocelli (3° en Churchill Downs con el 2), Taj Mahal con el 1 y Incredibolt (12) como rivales a vencer de cara a Saratoga cuando cierre la triple corona con la disputa del Belmont Stakes que en 2027 vuelve al renovado escenario hípico neoyorquino que re abrirá sus puertas tras las remodelaciones en setiembre del presente año.

