Solo un "Mágico" podía derrotar a Galikovic que cayó en el Latinoamericano de Monterrico

Solo un mágico podía vencer a Galikovic

Con una carrera esperada por muchos, sobre todos por todos los uruguayos que se hicieron presentes en el hipódromo de Monterrico en la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano G1, el representante de Maroñas Galikovic llegó en segundo lugar dejando excelente impresión a toda la grey hípica internacional, dominó en la entrada a la recta pero no pudo con la atropellada del chileno Teao con el “Mágico González” que logró dominar al defensor del Hs. San Pedro en los 200 finales para ganar la carrera itinerante continental estampado 2’00”11 para llevarse el premio mayor y la Copa Jockey Plaza.

Jose Luis de la Cruz

Y nos detenemos en el jueves pasado cuando tanto ganador como escolta comenzaron su recuperación, de regreso de la pista de entrenamiento los dos se metieron en la “comedera” a la misma hora como presagiando la definición de la carrera ya que el chileno derrotó al nuestro con un “Mágico” González excepcional que logró derrotar a un pibe sanducero que corrió a Galikovic como un jockey con larga trayectoria y con sus noveles 23 años demostró que crece a pasos agigantados en esta difícil profesión. Egresado de la escuela de Las Piedras Diogo dejó bien en claro que va a más al igual que el hijo de Galdikovic que tras ganar el Quintela salió de su box el domingo y siete días más tarde volvió a poner al turf de Maroñas en boca de muchos, de incrédulos que polulan y de los que creían en el cuidado por Facundo Santesteban y vieron un ¡carrerón! de un potrillo joven y con gran futuro en estos tiros y distancias.

Fue tercero Gladiators Hat cerrando las chapas el brasileño Olympic Omán, quedando quinto el otro chileno, Medjool. El cambio de pista dejó fuera a los locales que de esta manera pierden su invicto en Monterrico a manos de una dupla chilena - uruguaya. Vinimos a ver a Galikovic, confiábamos en el proyecto, se cumplió con creces, avanzamos, seguimos y al salir a mostrar lo nuestro es válido, que digo, ¡más que válido! Se cierra un nuevo Latino, la bandera de Maroñas y de Uruguay flameó en lo alto, faltó poco.

