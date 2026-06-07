Los campeones entregan la gran jornada del turf nacional con siete clásicos de elite desde las 12:45

La fiesta del turf nacional inicia hoy domingo en el hipódromo de Maroñas con siete clásicos de la Serie Campeones, uno de Campeones Interior a los que se le suman siete pruebas de condición en donde sólo compiten ejemplares nacidos en nuestras praderas.

La Serie se mantiene desde el 2008, hasta la fecha se han corrido 116 competencias de Campeones que va creciendo año a año.

Los 13.5 millones de pesos de bolsa que son aportados por las asociaciones de Propietarios y Criadores mas Codere constituyen una gran aliciente para las conexiones de los ejemplares de la generación actual y de los mayores. Este año tendremos una carrera para los radicados en el interior del país que tuvo muy buena anotación.

A todo ello, atractivos de pista, se le suma los atractivos de ventanilla, en la Mile que abre la Serie a las 14:45 la cuatrifecta aporta 852 millones de pesos lo que se prevé supere los dos millones. La cuatrifecta de la Juvenile Fillies tiene un garantizado de 300 mil en carrera muy intrincada mientras que en la de cierre, la Sprint la trifecta tiene un acumulado de 262 mil pesos.

La serie inicia en grama con la Mile que larga 14:45 y en donde Sandigold quiere repetir su triunfo del pasado año, tiene en Ruggeri y Siempre Feliz a rivales de sumo riesgo amén de otros.

Acto seguido se disputa el Juvenile Sprint sobre 1000 metros que marca el regreso del invicto Samurai Ave, de estar pronto difícil de vencer, Quespectaculo, Entreguen la Guita y Ramirito los bravos.

A las 16:15 se disputa el Distaff sobre 1800 metros con diez féminas en pista, Guitarrera lo ganó en 2025 y quiere repetir, Sandrin Royal y French Fever las que llegan con buenas credenciales.

Treinta minutos mas tarde se disputa el Juvenile sobre 14 cuadras, contienda pareja y pico, Ureca, Es Patriarca y Uno Macho llegan con chances de podio.

La Fillies es la mas pareja de las siete, Helenita, Lavivid y Ultra Rayo completan nuestra triple fórmula.

En la Classic sobre 2000 metros hay tres con chance primaria, llevan los votos Ave Royale, Si Señor y Pluto que va por el double event.

El cierre es con la Sprint, se destaca Grandinata, enemigos varios, Storm Summer y Tsedaka son mas que bravos. Se corre Campeones.

