Catorce cuadras separan a potrancas y potrillos de la corona de baby cracks, se corren los Criterium

Como cada año, los clásicos Criterium consagran a los baby cracks de cada generación y este domingo no será la excepción ya que ambas pruebas, la de machos y la de hembras, tienen nombres que vienen a más en sus campañas y otros que llegan a las contiendas en busca de la corona de mejor dos años de los y las nacidas en 2023.

Y como hace 22 años se festeja la reapertura del hipódromo de Maroñas -29 de junio de 2003- con diferentes acciones que han tomado las autoridades para que la fiesta sea dentro y fuera de pistas.

Y el cambio de edad del parque caballas del sur marca que en el último fin de semana de junio la anotación es sumamente más alta que lo normal, Maroñas recibió 441 inscripciones para conformar 28 carreras de viernes y domingo mientras que Las Piedras tendrá un día de turf nacional ya que en todas las pruebas, que son 15, corren ejemplares nacidos y criados en nuestras praderas.

Con toda esta anotación y que Las Piedras corre el sábado y Maroñas tiene 13 carreras de viernes que se anunció que cierra una hora antes del partido de Uruguay en el Mundial, el San Félix de Paysandu regresa a dar reunión el jueves.

A todo ello se le suma para el domingo en Maroñas, actividades artísticas, food trucks, festejo de la reapertura y la distribución de los 400 mil pesos acumulados en la fortuna en carreras que se jugarán muy seguramente en los Criterium algo que se va a resolver en la jornada de hoy.

La de viernes en Maroñas tendrá como base el Especial Necessaire sobre la milla con nueve anotadas.

Los Criterium tendrán en sus respectivas gateras a machos y hembras de dos años que dominan a nivel estelar, corren los dos ganadores del Juvenile de Campeones del pasado 7 de junio sumándose ejemplares de muy buen nivel.

Helen Bentancor

El Asociación de Criadores abre dominical con siete yeguas en gateras, el Reapertura va en sexto lugar sobre 1000 metros también con siete en partidores mientras que el Criterium de potrillos está ubicado en octavo término y contará con la presencia del líder Es Patriarca que enfrenta a nueve rivales mientras que la que tiene el uno en el ranking de potrancas, Cayetana, tendrá a docena de rivales. Ambas pruebas van sobre 1400 metros.

El sábado en Las Piedras, inicia a las 10:00 hs, van los seis clásicos de Campeones donde se destaca netamente el Classic que está ubicado en 11er término con ocho aspirantes al éxito con Scope PH incluido.