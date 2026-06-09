La edición 19 de la Serie Campeones dejó buenas sensaciones con siete carreras de alto nivel

Con buena afluencia de público a pesar del mal tiempo, y con una reunión de 15 carreras compuestas en su totalidad por productos nacidos y criados en nuestras praderas, la edición 19 de Campeones cumplió con las expectativas creadas en su entorno con las siete pruebas estelares más la Campeones Interior.

Tras un año en donde el haras Phillipson marcó la cancha con cuatro triunfos, en la jornada de domingo los siete clásicos tuvieron diferentes ganadores en cuanto a establecimientos de cría comenzando por el San Miguel Queguay seguido por Los Nenes, Viejo Molino, La Concordia, Don Juca, Santa María de Juncal y Cuatro Piedras que recibieron sus respectivos trofeos por llevarse cada una de las pruebas de la serie.

Llama la atención que varios de los haras que ganaron en la jornada han cerrado sus puertas en algunos casos, en otros continúan, pero de diferente forma y otros que anunciaron cierres pero continúan en la actividad.

Las siete carreras dejan varias conclusiones y una de ellas es referida a los remates de la generación 2024 en donde en diferentes patios de venta los propietarios locales y también del exterior adquirieron ejemplares nacidos y criados en Uruguay ya pensando en las próximas ediciones de Campeones.

Varios establecimientos han tenido buen suceso a la hora de la bajada del martillo lo cual se entiende que no decaerá en próximas fechas que van hasta setiembre próximo.

Otra buena noticia del pasado domingo fue el excelente nivel de juego en una jornada de Campeones siendo este del 2026 el de mejor apuesta promedio desde la pandemia con 1.1 millones de pesos por carrera superando al del 2023 que tenía 1.047 millones por carrera.

Dato a tener en cuenta es la baja de la quita que se implementó a partir del pasado domingo en jugadas a ganador. Los buenos dividendos a lo largo de la jornada se ven reflejados en la decisión tomada.

En la cancha, Si Señor subió de distancia y demostró nuevamente que se trata de un crack de pistas, Guitarrera logró un excelente double event en el Distaff y confirman desde sus conexiones que fue la penúltima de la nacida en el Don Juca ya que corre el Agraciada y viaja a Caraguata. Ramirito para alegría del litoral demostró ser un ligero de nota mientras los triunfos de El Patriota y Cayetana dejaron en claro que van a ambos Criterium con chapa de candidatos.

Nos quedan el bueno de Ruggeri que se llevó la Mile guapeando de lo lindo y Storm Summer que tras ganar la Sprint de jóvenes en 2025 repite en la Sprint de veteranos en la edición 2026 de Campeones.

Maroñas

Detalles de la gran jornada

La victoria de Fade Amita trajo a la memoria la primera Juvenile Fillies en 2008 ya que la ganadora nació y defendió las sedas de la cabaña sanducera. En el Juvenile Fillies la tercera y cuarta generación de la familia Wildemauwe recibió los premios de criador de Ramirito en la edición 19 de Campeones.

El Macuka representado por Mariana Alonso conquistó dos victorias como criador comenzando por Lilibeth (Midas Touch y Brucela) y siguió con El Chiquitito (Music Van y Stay) a buenos dividendos entregando grandes alegrías a las sedas Beti Aurrera y 3 Amigos. Santesteban, que no suma en la estadística ganó dos más.

La familia Salomone armó la previa en el mediodía sabatino con las huestes del Contame Todo y el domingo se sacaron la foto con Ruggeri el segundo vástago del gran Invasor en ganar una prueba de Campeones. Larravide logró la misma Mile en 2020. Se lucieron Juan Díaz y Washington Bonacci con el ganador.

Números que dejó la edición 19

Dos son los potrillos que tras ganar una de las pruebas del Juvenile repiten a nivel de mayores, el domingo fue el caso de Storm Summer que repite en prueba de velocidad, Socrates ganó la edición de 2020 en la Juvenile de los 1400 y luego en 2023 ganó la Sprint.

A nivel de double - event Imperrito ganó la Classic en 2013 y 2014, Atlético el Culano fue el ganador en 2021 y 2022.

Justice Cat fue el doble ganador de la Mile en 2021 y 2023 mientras que la Sprint en 2024 y 2025 fue a manos de Rabravo Demon.

Pacholli en 2021 y 2023 y Guitarrera en 2025 y 2026 son las ganadoras por dos del Distaff.

Tanto el Phillipson (2025) como el Don Alfredo (2015) lograron cuatro de los siete clásicos de la Serie.

Federico Piriz es el jockey más ganador de Campeones con 14 podios lo sigue Luis Cáceres con 9 y detrás vienen Héctor Lazo y Fernando Olivera con 8.

El equipo Cintra lleva 12 en la Serie, el de Ivo Pereira va con 11 y el de Jorge Piriz va con 9.

Fue buena la anotación y el lunes se preanota

Para el próximo fin de semana se han conformado un total de 23 carreras a partir de 343 inscriptos en Maroñas mientras que en Las Piedras se conformaron nueve carreras a partir de 146 inscriptos. Se completa con una jornada sabatina en el Real de San Carlos de Colonia que configuró programa con siete carreras que incluye el Criterium para machos sobre 1200 metros.

En la reunión de viernes en el hipódromo Las Piedras no hay Preferencial y todo apunta a la gran jornada de Campeones del sábado 27 de junio. El próximo lunes 15 se realiza la preinscripción, el lunes 22 se paga y se realiza el sorteo de gateras para las seis carreras, Classic, Distaff, las tres Juvenile y la Sprint para mayores con bolsas de premios que van de los 750 a los 350 mil pesos. Se suman dos carreras para sangre pura del SINT.

El domingo Maroñas ofrece un programa de lujo con cinco carreras para productos de la generación actual dos en arena y tres en grama mas un llamado para ganadores sobre dos kilómetros en grama que tiene el regreso de Zerovinteum tras su participación en el clásico Invasor.

La principal, ubicada en quinto término de la jornada trata del Rufino T. Domínguez (Listado) un llamado para féminas en grama sobre doce cuadras en donde anotaron Gringa Loca, Oculto Deseo, Agostina, Sophisticated CA, La Atrayente, Triple A, Tengo un Amor, Vale Flor Terra do Fogo, Vitoria Fracytrip mientras que quedaron de suplentes Salsa Zun y Soy Rubia.

Hoy en Carreras se firman las montas y se conforman las cuatro reuniones hípicas del fin de semana próximo.

