Continúan las ventas de la generación 2024 y es turno del Don Juca en el Jockey Club de Melo

De forma virtual vende Don Juca en el Jockey Club de Melo tras las reuniones de viernes va el remate

El haras Don Juca realizará su remate de la generación 2024 el próximo viernes 19 de junio a partir de las 20:15 apenas finalice la reunión de Maroñas en el Jockey Club de Melo de forma virtual.

El mismo se transmitirá por el canal de Maroñas y el 194 de DirecTV en forma simultánea.

En la víspera se realizó una muestra, también virtual, en el salón Los Potrillos en donde se congregó una buena cantidad de compositores, propietarios para ver los vídeos de los potrillos y potrancas que vendrán a ventas.

Un catálogo para observar los ejemplares que nacieron en el haras de Caraguata y la descendencia de un haras que rinde año a año.

Dentro del lote se destaca la primera potranca hija del padrillo Mo Money Mo Honey que dejó sólo siete descendientes en nuestro país.

También llegan hijos de El Abanderado, Robinson Crusoe, Orb, Ironicus, Sultaodecascaruda en buenas yeguas madres.

La mayoría del lote tiene buen catálogo de madres lo que va a despertar el interés de los compradores, entre los que llegan se destaca el hermano de la buena de Guitarrera.

En Japón la IFHA mira hacia el segundo semestre

El vicepresidente de IFHA y Asesor de OSAF en Asuntos Internacionales, Horacio Espósito, viajó a Japón para participar de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas y disfrutar de una jornada hípica en el marco de la disputa del Gran Premio Tokyo Yushun (Derby Japonés) G1 que se disputó al día siguiente en el Hipódromo de Tokio. En la reunión se trataron temas como prácticas prohibidas en equinos, lucha contra las apuestas ilegales y delitos relacionados, movimiento internacional de caballos y planificación del segundo semestre.

Estadística en Maroñas de jinetes está pareja

1° Pablo Rodríguez 49

2° Vagner Leal 48

3° Jose L. Da Silva 34

4° Waldemar Maciel 28

5° Héctor F. Lazo 26

6° Cristian Moreno 25

7° Luis A. Cáceres 20

8° Federico F. Píriz 19

8° Maicol De Souza 19

Pablo Rodriguez - Premio Handicap Especial Socorro, 9 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241013, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Estadística con los padrillos por sumas ganadas

1° The Leopard $12,066,100

2° Trinniberg $11,518,179

3° Texas Fever $11,465,708

4° Sloane Avenue $11,300,210

5° Midshipman $ 9,683,903

6° Orb $ 8,529,024

7° Emcee $ 7,764,610

8° Will T. Charge $ 7,123,599

9° Verrazano $ 6,705,769

10°Creative Cause $ 6,673,049

Nombre clásicos de preinscriptos en la Classic canaria

El 27 de junio se llevará a cabo la primera edición de Campeones - Las Piedras, el reglamento permitió que Pluto, Zelenski, Heracliodeoro, Blowin Inthe Wind, que incluye a un ganador de la Classic de Maroñas y ganadores estelares en Las Piedras puedan tomar parte de la Classic.