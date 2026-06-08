Si Señor fue el brillante ganador de la Campeones Classic en el día del turf nacional

Fue de inicio a final una verdadera fiesta del turf nacional con 15 competencias, siete de ellas de corte clásico de la Serie, la prueba del Interior y el resto de las competencias con ejemplares nacidos en nuestras praderas.

Pese a las inclemencias del tiempo buena cantidad de público se hizo presente en el Circo de Ituzaingó para presenciar en vivo la jornada que tuvo un excelente promedio por carrera que superó el 1.1 millones de pesos marcando plenamente que, los muy buenos pozos acumulados y la baja de la quita a ganador dio el resultado esperado.

En la pista en la carrera más importante de la Serie el doble ganador del Piñeyrua de Reyes, Si Señor, subió 400 metros y no tuvo inconvenientes en derrotar a Ave Royale y Campeon Avenue que fueron los que movieron la Classic mientras que Vagner Leal le bajaba revoluciones al defensor de Los Dos y el Señor Candy de 400 a la meta respondió con creces ya que superó a los dos rivales que venían en vanguardia. Aplausos para sus conexiones.

Ignacio Sánchez

En las pruebas de los dos años, los triunfos de Es Patriarca y Cayetana dan para ilusionarse ya que ganaron de muy buena forma marcando la cancha de cara a la disputa de los Criterium.

Helen Bentancor

El del Compac con buena guía de Waldemar Maciel despachó a sus rivales en mitad de recta para cosechar su tercer triunfo, llevarse el título de líder y demostrando que en las 14 cuadras de la carrera que consagra al mejor dos años será duro para cualquiera. Mientras tanto, la hija de Sloane Avenue con sedas del Caraguata, vino siempre cerca de las punteras para cuando Pablo Rodríguez la llamó al orden la potranca tomó ventajas para llegar al disco con buenas ventajas. También se postula Cayetana al título de mejor dos años.

En la Mile destacado triunfo de Ruggeri de la mano de Juan Díaz demostrando muy buen poderío con sedas del Contame Todo, venía de caer en un handicap cerca y era una de las fighuras de la carrera, cumplió con creces el de Bonacci.

Helen Bentancor

En la Juvenile Sprint fue a manos de Ramirito con Héctor Lazo, luchó en la primera partida con Samurai Ave y en mitad de la recta los despidipo para ganar comodamente bajo la égida de Sergio Dorneles.

Helen Bentancor

El que cerró la lista fue Storm Summer con brillante conducción de Fernando Olivera, con sedas el de La Reina el pupilo de Jose Pablo García repitió en la corta de mayores ya que había logrado la Sprint con dos años el 2025.

En el Distaff double event de Guitarrera, ganó por un campo la nacida en el Don Juca dando doblete en la carrera de ellas, Pablo Rodríguez fue su guía para lograr notable triunfo, le queda el clásico Agraciada para comenzar sus tareas de madre en el haras que la vio nacer.

Maroñas

Fantástica fiesta de la edición 19 de Campeones en Maroñas.

