De viernes a domingo va la actividad de fin de semana que inicia en Melo y cierra en Maroñas

Tras la edición 19 de la Serie Campeones en Maroñas las miradas se trasladan al hipódromo Las Piedras.

Llega un comunicado a nuestra mesa de trabajo que el Hipódromo Nacional de Maroñas invita a los medios de comunicación a participar de una conferencia de prensa que se realizará el próximo lunes 22 de junio, a las 18:00 horas, en el 2.º piso del Palco Oficial.

Durante el encuentro la organización Campeones realizará una evaluación de la serie del pasado domingo 7 de junio donde se disputaron siete clásicos de la serie.

Asimismo se llevará a cabo el sorteo de gateras de las cinco pruebas de Campeones del hipódromo de Las Piedras que se disputan el sábado 27 de junio en el canario y de los clásicos Criterium que cierran la temporada de la generación 2023 y que consagran a los dos baby cracks en pruebas sobre 1400 metros.

En la jornada también se corren los clásicos Asociación de Criadores sobre 12 cuadras, el Reapertura sobre 1000 metros y el handicap especial Necessaire sobre la milla en grama. Este fin de semana en Maroñas se corren los clásicos Vargas y Torterolo para generación actual en 1200 metros.

En la víspera se anotó para el próximo fin de semana, Melo abre con nueve carreras del SINT de 11:15 a 15:15 para darle paso a Maroñas que cierra el viernes con nueve pruebas.

La sabatina se traslada a Las Piedras que entrega 11 competencias que tiene como base el Natalicio de José Artigas sobre 2100 metros.

El domingo, muy seguramente con horario especial ya que Uruguay juega a las 19:00 por la segunda fecha del Mundial conformó una jornada de 12 pruebas dos de ellas de corte estelar y ambas sobre doce cuadras en arena y para la generación 2023 que comienza a cerrar semestre. En el Guzmán Vargas ubicado en sexto lugar anotaron seis potrillos y en el Domingo Torterolo va en la séptima carrera con ocho potrancas en gateras.

En total Maroñas tuvo 312 inscripotos mientras Las Piedras anotó 183.

Hoy al mediodía hay muestra virtual del haras Don Juca en el salón Los Potrillos. El remate es el viernes 19 a las 19:00 tras la reunión de Maroñas en los salones del Jockey Club de Melo.

