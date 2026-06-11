Las Piedras prepara su jornada de Campeones en un fin de semana con los Criterium de Maroñas

Campeones 2026 de Las Piedras comenzó a caminar hacia la jornada del próximo sábado 27 de junio en la previa de los Criterium de Maroñas.

El cierre de puntajes es el domingo 14 de junio mientras que el próximo lunes 15 se recibirán las pre inscripciones de las seis carreras a disputarse.

Pueden pre inscribir todo ejemplar anotado en la Serie que no haya tenido marcador rentado el pasado domingo en las pruebas de Campeones disputadas.

El lunes 22 se inscribe y se realiza el sorteo de gateras, el martes 23 se firman los compromisos de monta para conformar el programa del sábado 27 de junio.

La bolsa de premios se distribuye de la siguiente forma, Classic: $750.000, Distaff: $600,000, Juvenile y Juvenile Fillies: $450,000, Juvenile Sprint: $400,000 y Sprint: $350,000.

Maroñas mientras prepara su fiesta aniversario con la disputa de los Criterium, con la baja de la quita a ganador, con la carrera de la fortuna en donde lo acumulado del mes se vertirá en los juegos de la jornada, se calculan entre 350 y 450 mil pesos de acuerdo a lo acumulado el pasado fin de semana y demás acciones que están en desarrollo por parte de las autoridades de Codere.

Un repaso por Kentucky en los Estados Unidos

Los cuatro caballos con pasado por Maroñas en manos de Paulo Lobo se encuentran en buen estado.

Dale Flojita acaba de recuperarse de un problema en la rodilla y mejora cada día.

La crack 2024 de Maroñas Devassa debería volver a competir alrededor del 20 de junio, aún no se confirma en que hipódromo.

El norteño No Bien Ni Mal regresó de la ultima carrera en excelente forma y debería competir en Nueva York la primera semana de julio. Obstacle está casi listo para reaparecer; aún no he decidido dónde será la carrera.

Vagner Leal y Devassa - Gran Premio Seleccion, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241006, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Pablo Rodríguez supera a Vagner Leal por una en Maroñas

Llegando a la mitad de la temporada están son las posiciones de la estadística de jockeys:

1) Pablo Rodríguez 48

2) Vagner Leal 47

3) Jose Da Silva 33

4) Waldemar Maciel 28

5) Héctor Lazo 24

6) C. Moreno 22 (aprendiz)

7) F. Piriz - M. de Souza 19

Pablo Rodriguez - Premio Handicap Especial Socorro, 9 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241013, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El ganador del Belmont Golden Tempo viaja hacia la Classic de la Breeders Cup

Después de ganar el Belmont Stakes el pupilo de la entrenadora Cherie DeVaux viaja a Keeneland para prepararse para disputar dos clásicos con la mente puesta en la próxima Breeders Cup Classic que se disputará en el hipódromo de Lexington el sábado 31 de octubre.

Jeff Roberson

Para la Japan Cup desde Chile llegan noticias

El ganador del pasado Gran Premio Latino G1 el chileno Teao, derrotó a nuestro Galikovic en la pista de césped de Monterrico, fue invitado a participar en la Japan Cup G1 el domingo 29 de noviembre sobre milla y media que reparte 7 millones de dólares.

Carlos Heller, criador y propietario recibió la invitación y la idea primaria es viajar y participar. Buenas nuevas para el turf sudamericano.