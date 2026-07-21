Cuatro clásicos de mediana distancia se disputan el domingo en el hipódromo de Maroñas

Con cuatro reuniones de viernes a domingo quedó armado el fin de semana hípico en tres diferentes hipódromos con inicio en el Real de San Carlos de Colonia que tiene un programa de diez carreras que va en la previa de Maroñas de 11:15 a 15:45 horas.

En el Jerárquico se llegó a un total de 23 carreras a partir de 359 inscriptos mientras en Las Piedras se conformaron 11 carreras a partir de 176 inscriptos en donde no hay prueba de corte mayor.

En Maroñas mientras tanto el domingo se corren cuatro clásicos, dos para la generación actual, Ensayo y Producción Nacional, ambos G3 sobre 1500 metros que ofician de previas de las grandes Pollas del domingo 6 de setiembre, también tendremos dos pruebas estelares para mayores.

Abre, en sexto término de la jornada, el Zelmar Michelini, Listado sobre kilómetro y medio que tuvo una magra anotación ya que serán sólo cinco ejemplares en gateras, de andarivel interno hacia Belloni van Mr.Can, Tadow Star, Campeon Avenue, Mandor y Nuestro Sueño.

Acto seguido para el Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, Listado sobre la milla en donde tomarán parte siete féminas, a saber Peligrosa, Teicholtz Beauty, Ayscha, Nostalgia da Gaita, Ramo de Sueños, Sereia Mataojo cerrando lote Brillantina.

Tras las carrera de mayores se corren sobre 1500 metros las dos estelares para los 2023, ellas son ocho que van por el triunfo, Lavivid, Umbranas, Devils Song, La Inalcanzable, Linda Cami, Serena Vitoria, Oitava Rima cerrando filas Intercoqueta en una carrera en donde hay potrancas que ya saben de competir, algunas también de ganar pruebas de corte estelares y otras que incursionan por primera vez en estas lides. Carrera que atrae ya que las que definan se ganan una gatera en la primera gema de la triple corona.

Estefania Leal

Al cierre clásico va el Ensayo que presenta muy buen lote de potrillos, son nueve y de empalizada a flanco externo largan Homp, Ureca, Fire, Gratus, Glorioso Fever, Super Posse, Rally Now, Noccioli D´Italia y Abrileño Fever.

Una carrera con muy buenos nombres lo que hará difícil la elección de la triple fórmula ya que son varios los que han hecho méritos para llevarse el voto, de obtener el G3 y sacar boleto a la Polla de Potrillos.

Hoy se conforman programas.

