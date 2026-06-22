En apretados finales fueron triunfos de Noccioli D´Italia y Oitava Rima en los clásicos de Maroñas

La generación 2023 en su categoría veloces cerró el semestre con dos finales espectaculares ya que ambos se definieron en postrimerías del disco.

El clásico Guzmán Vargas tuvo en Noccioli D´Italia a su gallardo vencedor con una tarea fina del jockey Eric Acosta que impulsó al defensor de las sedas Mata Siete por un estrecho lugar para lograr derrotar a Montjuic por el pescuezo en más que buenos 1'10"30 para recorrer las doce cuadras pactadas. El oriundo de Cerro Colorado trajo a la expectactiva a su conducido mientras Pe de Moleque movía las acciones apenas abiertas las gateras, 150 metros más adelante Quespectaculo igualo al puntero para pasar los primeros 400 en 22"04, detrás de ellos quedaron el del Mata Siete y Ahora Firmo tras una mala suelta. En la entrada a la recta Quespectaculo quedaba en delantera, Montjuic ilusionaba y Pe de Moleque no aflojaba, a falta de 300 comenzó a armar la atropellada Noccioli D´Italia, pasó en los 150 para derrotar de forma corta pero neta a Montjuic, a varios quedó tercero Pe de Moleuqe delante de Ahora Firmo y Quespectaculo.

Guapo triunfo en destacado guarsimo y las huestes del Mata Siete ilusionados ya que el potrillo dejó la sensación que el aumento de distancia puede ser un aliado para seguir creciendo.

Estefanía Leal

Acto seguido se disputó el Domingo Tortrerolo y si el Vargas brindó emoción el clásico de féminas no le fue en zaga ya que Oitava Rima que venía de un triunfo en Las Piedras logró alcanzar a Candy Orb sobre el mismo disco colocando la testa de ventaja y llevarse el segundo clásico de la jornada.

Estefanía Leal

La carrera tuvo en la defensora del Cuatro Cabezas en delantera desde apertura de gateras seguida por Anochecer Zun y Sweet Feel mientras que a la que fue a la postre ganadora quedaba entre las zagueras del corto lote. Cuando giraron el codo Candy Orb se abre y permite que por dentro le descuente terreno Sweet Feel mientras que por andarivel externo en los 350 se suma a la lucha Devils Song, que se deja gritar y mas afuera aún Oita Rima que de los 150 descontaba metro a metro mientras que la chiquita Candy Orb se defendía de todas ellas, no pudo con la defensora del J. C. R. que le ganó en apasionante final por la cabeza, tercera al pescuezo llegó Devils Song y cuarta Sweet Feel al hocico, fue 5ta Anochecer Zun. Todo en 1' 11"37.

Al cabo de las doce carreras que fueron de 12:20 a 17:50 el promedio de juego por carrera llegó a los 709 mil pesos.